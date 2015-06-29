Новости Беларуси. Саммит «Восточного партнерства» состоится 29 июня в Минске. В белорусской столице пройдут переговоры на уровне глав МИД стран-участниц этой европейской инициативы. Министерский диалог, уже пятый по счету, будет неформальным. Поэтому принятие каких-либо итоговых документов либо громких заявлений не ожидается.

На повестке дня перспективы дальнейшего развития проекта ЕС в контексте четвертого саммита «Восточного партнерства».

Напомним, он состоялся в Риге в мае 2015 года.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Основной блок встречи, как мы ожидаем, будет посвящен тематике «Восточного партнерства», актуального состояния этой инициативы Европейского союза, перспектив ее дальнейшего развития.

Кроме того, в рамках неформальной встречи запланированы переговоры министров иностранных дел Беларуси и Грузии, а также первых заместителей глав внешнеполитических ведомств нашей страны и Украины. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений. Запланирована встреча и руководителей природоохранных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.