Александр Лукашенко: В нынешних условиях как никогда важно изучать новые формы военных действий

Новости Беларуси. Офицерская элита. Президент нацеливает выпускников военных вузов использовать свои знания и опыт для обеспечения национальной безопасности. 7 июля во Дворце Независимости чествовали отличников учебы, а также высшего офицерского состава. Семи из них Александр Лукашенко вручил генеральские погоны.

Сегодня, 7 июля, в Минске во Дворце Независимости играл живой оркестр в честь выпускников военных академий и новоиспеченных генералов.

Несколько десятков приглашенных. 12 Благодарностей президента за образцовое исполнение воинского долга. Семерым офицерам глава государства вручил генеральские погоны. И теперь пятеро из них в звании генерал-майоров. Еще двое — в специальном звании генерал-майора юстиции. Прокурорам Минской и Гомельской областей присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня в жизни нашего государства важное событие — Вооруженные Силы страны и другие органы национальной безопасности пополняются выпускниками высших военных учебных заведений. Должен отметить, что качественной подготовке офицерского корпуса в стране уделяется особое внимание. Профессия защитника Отечества всегда пользовалась уважением у нашего народа. Особенно ярко это подтвердилось в год 70‑летия Великой Победы, когда мы всенародно чествовали воинов‑освободителей, наследниками славных традиций которых вы сейчас являетесь.

Задачей первостепенной важности на протяжении двух десятков лет суверенного развития Беларуси остается кропотливое выстраивание надежной системы обороны, создание мобильной, высокопрофессиональной, боеспособной армии, которая может противостоять любым угрозам современности. В нынешних условиях как никогда важно изучать новые формы военных действий, отслеживать постоянно меняющуюся обстановку в мире. Мы видим, что вооруженные столкновения происходят на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в нашей братской Украине. Серьезную озабоченность вызывает активность Североатлантического альянса в Восточной Европе. Сейчас способы и формы ведения войны существенно изменились. И наши силовые структуры должны динамично развиваться и идти в ногу со временем. Поэтому система обороны нашей страны нуждается в постоянном совершенствовании. Придя на новое место службы, в свои подразделения, решение этой задачи станет вашей непосредственной обязанностью и вашей ежедневной работой.

Нынешние выпускники военных вузов должны использовать все свои знания и опыт для повышения эффективности и обеспечения национальной безопасности страны. При этом учитывается, что мы обеспечиваем не только свой суверенитет, но и тесно взаимодействуем с партнерами по Союзному государству и Организации Договора о коллективной безопасности.

В мире действительно неспокойно. Поэтому в Восточной Европе сегодня проходит масса военных учений. Серию маневров НАТО в регионе уже назвали самыми крупными за последнее время. Это учения военных Североатлантического альянса из 19 государств. Плюс еще 3 страны-партнера, не входящие в блок. Получается, что сейчас у самых границ Беларуси со всех сторон — те или иные маневры. Прошли, проходят или еще будут проходить. Не так далеко от наших границ находятся и настоящие очаги вооруженных конфликтов. Конечно, это не может не настораживать. Позиция нашей республики — миролюбивость, однако если нужно, порох все равно держат сухим. Военное образование одно из лучших в странах СНГ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эффективность, качество обучения в отечественных военных вузах признаны далеко за пределами страны. Об этом говорит востребованность в подготовке в Беларуси представителей Вооруженных Сил ближнего и дальнего зарубежья.

Должен сказать, что нет той встречи международной у меня, где бы мои коллеги, президенты, не обращались с просьбой помочь в подготовке национальных кадров Вооруженных Сил. Это не только постсоветское пространство. Это крупнейшие государства нашей планеты. Им нравится уровень подготовки, им нравится порядок, отсутствие всякого формализма. И, естественно, цены тоже играют здесь свою роль. Но главное – это качество и уровень подготовки тех, кто приезжает к нам за этими знаниями.

Уважаемые товарищи офицеры. Я хочу от всей души поздравить вас с успешным окончанием учебы. Поздравляю также офицеров Вооруженных Сил, Комитетов государственной безопасности, судебных экспертиз, прокуратуры с присвоением высших офицерских званий. Хочу пожелать вам успехов в служении нашему родному отечеству.

Рейтинги и экспертные оценки традиционно называют белорусскую армию одной из самых боеспособных. Как в СНГ, так и в Европе. Это высокое достижение за 20-летнюю историю независимости. А сильные Вооруженные Силы — один из ее элементов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Церемония имеет свой смысл: у нас будущие генералы и настоящие. Они должны видеть эту церемонию и знать, что впереди у них не только генеральские погоны — я хорошо знаю военную службу и что такое звание — это, прежде всего внимание, дань уважения тем, кто их получает. Впереди не только генеральские погоны, чтобы их держать в руках, а потом на соответствующее место пришить, огромный труд, но и уважение нашего общества. Поэтому я желаю всем вам не только держать в руках генеральские погоны, но быть достойными защитниками нашего Отечества.

Андрей Николаевич в каком-то смысле лицо современного белорусского генерала. Средний возраст за 40, обширный опыт работы в войсках, самые передовые знания, полученные не только в элитных вузах, но и на практике. Сегодня он держит в руках первые в своей жизни генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гурциев, начальник факультета генштаба, заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь:

Конечно, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Рад, что мой труд оценен главнокомандующим, министром обороны. Но это не просто оценка труда, это еще и аванс на будущее — теперь я должен оправдать это звание.