Итоги референдума в Греции: Более 60% населения сказали «нет» кредиторам

Новости Беларуси. Главные новости понедельника по-прежнему приходят с Балканского полуострова, где накануне наступил момент истины для Греции. Более 60% жителей страны отказались от финансовой поддержки международных кредиторов по итогам референдума.

6 июля министр финансов Греции подал в отставку, а завтра в Брюсселе назначен экстренный саммит зоны евро. Западные СМИ уже комментируют возможное развитие событий не только в Греции, но и в Евросоюзе. Так, «The New York Times» предполагает, что такой итог референдума может поставить под угрозу финансовую стабильность во всей Европе.

Юрий Таболин, СТВ:

Много шума вокруг демократии. Греки снова заявляют родительские права на свободу волеизъявления. Референдум, который держал в напряжении весь мир, закончился победой сторонников Алексиса Ципраса и плавно перетек на улицы города в народный праздник на улицах. Никаких столкновений и демонстраций – довольные собой греки с национальными флагами бьют в барабаны, поют песни и ждут решения Евросоюза.

Жители Греции:

Все греки сказали «нет» ужасам. Мы страна, в которой родилась демократия. И все это знают, поэтому мы хотим быть под первым номеров в Европе.

Это один из самых значимых дней в современной истории. Они не хотят, чтобы их пинали крупные страны и организации. Боги сказали – нет, вы не контролируете нас. Да, мы делаем ошибки, но хотим, чтобы нас за них простили так же, как прощают других.

На референдуме отмечена высокая явка. Проголосовало более 65% населения. По прогнозам, греки должны были соблюсти паритет. Сторонников и противников приблизительно по 50%. Голосующие за продолжение политики затягивания поясов по статистике представители среднего и высшего класса. Против урезания соцвыплат, что естественно, пенсионеры и безработные.

Жители Греции:

Я проголосовал «за» реформы. Мне не нравится путь референдума – это насильное влияние на народ, пропаганда, которая противоречит логике. Я выступаю за лучшее будущее. У меня есть работа, я не хочу ее потерять.

Я поддерживаю «нет». Это послание всем народам Европы. Демократия – есть демократия, власть народа. Вижу в этом охи, движение народных масс, наконец люди очнулись. Если Греция скажет «нет», это исторический день.

Объединила греков на референдуме погода. Столбик термометра выше 30, и в местных СМИ даже появились статьи с заголовками – большинство сказало «да» — пляжам и морю. Голосование продолжалось до 19 часов, а к 23 Центризбирком озвучил результаты. 61% против жестких реформ. Следом за официальными цифрами последовало обращение Алексиса Ципраса к народу.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

Греческий народ дал свой вердикт. Отношение граждан было образцовым, мы дали пример демократии. Важно поддержать наше национальное единодушие и единство, сформировать единый нерушимый фронт, чтобы восстановить нормальную ситуацию в экономике, немедленно найти решение на переговорах с нашими партнерами.

В понедельник Греция проснулась с гордо поднятой головой, но пустыми карманами и без министра финансов. Янис Варуфакис ушел в отставку, посчитав такой шаг дополнительным козырем своего премьера.

Янис Варуфакис, экс-министр финансов Греции:

Мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры «оценили» бы мое отсутствие на встречах, премьер-министр посчитал, что это может помочь в достижении соглашения. Поэтому я ухожу из министерства финансов.

Впрочем, без главы Минфин пробыл недолго. После экстренного совета политических лидеров, который длился 7 часов, новым руководителем Министерства стал Эвклид Цакалотос. Ранее он координировал работу греческой команды переговорщиков в Брюсселе. На совещании также обсуждали предложения страны по выходу из кризиса, которые ожидают кредиторы. На формирования программы у правительства менее суток, поскольку на вторник, 7 июля, запланировано проведение внеочередного саммита стран еврозоны. В самой же Греции по-прежнему парализована банковская система, а люди продолжают пользоваться бесплатным общественным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.