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Михаил Мясникович: Беларусь готова расширять гуманитарное сотрудничество с КНР

07 июля 2015 07:37
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Новости Беларуси. Беларусь готова расширять гуманитарное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с деятелями культуры этой страны.

Возглавляет китайскую делегацию лауреат международных премий в области живописи и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яо Чжихуа, художник (Китай):
Сегодня в Беларуси приехали восемь художников, все они представляют различные жанры китайской живописи: реки и горы, птицы и цветы, изображения человеческих образов. То есть мы стремимся представить все направления китайской живописи. И думаем, что это заинтересует всех любителей искусства. До этого в вашей стране проводились несколько выставок китайских художников, в том числе из Пекина, Сеаня. В основном мы проводили их только в Минске, потом приезжали еще и в Могилев, а сейчас еще хотим привезти свою выставку в Витебске во время «Славянского базара». На наш взгляд, это поможет расширить белорусско-китайское сотрудничество в сфере культуры.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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