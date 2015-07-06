В Центре импортозамещения в Санкт-Петербурге выделят площадь для товаров из Беларуси

Новости Беларуси. Переговоры со знаком плюс. Беларусь продолжит наращивать товарооборот с Санкт-Петербургом. Также нашей стране выделят особое место в Центре импортозамещения, который сейчас строится в городе на Неве. Об этом и не только 6 июля говорили на заседании рабочей группы совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Очень большой пакет, который сегодня если мы реализуем, то это будет значительным шагом вперед в развитии наших совместных связей и деловых отношений. В сентябре в Санкт-Петербурге должен быть реализован проект, который называется Центр по импортозамещению. Где, во-первых, можно будет выставить свою продукцию (именно свою белорусскую), которую мы, естественно, считаем, что она тоже отечественная.

Для Беларуси Санкт-Петербург — один из приоритетных региональных партнеров в России. Во внешнеторговом обороте нашей страны с российскими регионами этот город традиционно входит в первую пятерку. В следующий раз за стол переговоров представители Беларуси и Санкт-Петербурга сядут осенью 2015 года. Тогда же в северной российской столице пройдут дни белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мисурагин, советник отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге:

В течение этого года в ноябре премьер-министр посетит Санкт-Петербург, где состоится восьмое заседание совета делового сотрудничества. И, соответственно, пройдут дни Минска в Санкт-Петербурге.