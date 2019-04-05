Внук Громыко, политолог: «Если бы в Союзе России и Беларуси всё было тихо, то это или была бы сказка, или заговор против нас»

Новости Беларуси. Внук знаменитого «Мистера «Нет» Алексей Громыко предлагает философски смотреть на проблемы в Союзном государстве и отсылает к европейскому опыту, рассказали в фильме «Знак равенства».
Полностью фильм смотрите здесь
Новости Беларуси. Внук знаменитого «Мистера «Нет» Алексей Громыко предлагает философски смотреть на проблемы в Союзном государстве и отсылает к европейскому опыту, рассказали в фильме «Знак равенства».
Полностью фильм смотрите здесь
Алексей Громыко, доктор политических наук (Россия):
Любой союз и интеграция – это процесс бесконечный, сложный. Смотря на ту же самую историю Евросоюза, мы видим, что там не проходило и 5 лет без кризиса какого-то внутреннего: управленческого, из-за того, что кто-то не согласен с кем-то. То есть, я думаю, что если бы в Союзе России и Беларуси всё так было тихо, ничего бы не происходило и на экраны время от времени не выплёскивались бы какие-то страсти, то это или была бы сказка, или это был бы заговор какой-то против нас, кто смотрит телевизор или читает газеты, так как этого быть не может.
Проблемы должны быть.
И вопрос не в том, есть проблема или нет, а вопрос в том, чтобы были эффективные механизмы по решению этих проблем. И мне кажется, что хотя и в Беларуси, и в России очень многие недовольным тем прогрессом, который мы сделали за последние 20 лет, но неудовлетворённость собой – это, как правило, очень хорошее качество. И если вы довольны всем – это застой. Если вы считаете, что сделано должно быть намного больше – это залог успеха.