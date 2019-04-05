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Макей: «Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время»

05 апреля 2019 17:09
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Новости Беларуси. Страны СНГ будут расширять гуманитарное сотрудничество. 5 апреля в Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. По итогам консультаций принято обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Обсуждена подготовка к празднованию в странах Содружества 75-летия Победы.

Макей: «Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время»-1

Кроме того, прошла встреча Владимира Макея с Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России обменялись мнениями о ходе выполнения программы согласованных действий в области внешней политики.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы обсуждали наши будущие контакты. Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время. У нас планируется в конце года, как обычно, совместная коллегия, на которой мы должны будем принять программу совместных действий в области внешней политики и программу взаимодействия МИДов, план консультаций. Мы прошлись так же и по вопросам, связанным с дальнейшим развитием интеграции.

Как всегда, беседа была абсолютно искренней, открытой, и самое главное – конструктивной и положительной. Обе стороны нацелены на продолжение тесного взаимодействия и по двусторонним вопросам, и по международной повестке дня.

Макей: «Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время»-4

Владимир Макей также провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым. Обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам встречи подписана программа сотрудничества между министерствами на ближайшие два года.

# Международная политика # Владимир Макей # Сергей Лавров # Рашид Мередов # Фотофакт

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