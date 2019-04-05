Макей: «Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время»

Белорусскую делегацию возглавил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. По итогам консультаций принято обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Обсуждена подготовка к празднованию в странах Содружества 75-летия Победы.

Новости Беларуси. Страны СНГ будут расширять гуманитарное сотрудничество. 5 апреля в Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, прошла встреча Владимира Макея с Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России обменялись мнениями о ходе выполнения программы согласованных действий в области внешней политики.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы обсуждали наши будущие контакты. Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время. У нас планируется в конце года, как обычно, совместная коллегия, на которой мы должны будем принять программу совместных действий в области внешней политики и программу взаимодействия МИДов, план консультаций. Мы прошлись так же и по вопросам, связанным с дальнейшим развитием интеграции.

Как всегда, беседа была абсолютно искренней, открытой, и самое главное – конструктивной и положительной. Обе стороны нацелены на продолжение тесного взаимодействия и по двусторонним вопросам, и по международной повестке дня.