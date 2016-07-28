Александр Лукашенко о борьбе с курением: «Для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер»

Новости Беларуси. Оборот табака и как быть с электронными сигаретами определяли 28 июля на совещании у Президента. Александр Лукашенко призывал найти новые подходы в борьбе с курением.

В республике проводится политика, направленная на сокращение потребления табака. Соответствующий декрет Президента принят ещё в 2002 году. Теперь документ требует корректировки. Что ждать белорусским курильщикам, и какой заслон убивающему здоровье дыму поставят в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронные сигареты распространяются со скорость дыма. Законодательство ещё не успело охватить своими нормами новинку. Поэтому «парилки» – так их называют в интернете – сегодня доступными даже детям.

Между тем, «чудо-новинка» запрещена в Дании, Израиле, Канаде, Бразилии, Австралии, Норвегии, некоторых штатах Америки. Там они считаются опаснее обычных сигарет. 28 июля на стол главе государства лег законопроект, регулирующий этот новый сегмент рынка. В числе прочих – даже предложение запретить электронные сигареты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет, призванный снизить потребление табака нашими соотечественниками, был принят ещё в 2002 году. Необходимые изменения вносятся в него регулярно. Но должного результата, на который мы рассчитывали, пока нет.

Поэтому, во-первых, нам следует проанализировать: как исполняются положения декрета в действующей редакции, каких подвижек удалось достичь. Во-вторых, об ответственных непосредственно за реализацию его норм: насколько эффективно мы отслеживаем результаты проводимой работы. В-третьих, мы видим, что люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно недостаточно.

Более того, появляются новые продукты для имитации курения, наносящие не меньший вред здоровью, чем табак. Речь идёт об электронных сигаретах, которые становятся всё более популярными.

Мировой опыт и практика показывают, что для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер. Административные ограничения должны органично сочетаться с различного рода стимулами, поощрениями и информационной работой.

В Беларусь сигареты почти не завозятся. 98% табачной продукции, в том числе – лицензионной, произведено своими предприятиями. Ясно, что на чаше весов ещё и экономическая целесообразность. Это немалые деньги. Однако, по оценкам международных экспертов, на лечение заболеваний курильщиков национальные экономики тратят до 1% ВВП страны.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Потребление табака наносит существенный вред здоровью граждан. А ущерб здоровью от употребления табака ложится тяжёлым бременем на общество и государство. Табакокурение является одним из основных и устранимых факторов риска развития неинфекционных заболеваний, их осложнений и преждевременной смертности. В нашей стране на долю неинфекционных заболеваний приходится около 86% всех болезней и 82% всех смертей.

Например, на лечение болезней кровообращения в 2015 государство потратило 100 миллионов долларов. А как оценить косвенные экономические потери от выплаты пенсий по инвалидности, бесплатное лечение или недополученную выгоду от выпавших из экономики любителей подымить? Руководители некоторых предприятий начинают стимулировать за отказ от курения рублем.

Николай Ермаков, генеральный директор предприятия:

Надо вкладывать сегодня в людей. Будем вкладывать в людей: это долгосрочные активы, которые в обязательном порядке дадут о себе знать. Квартал не куришь – заносишься в команду некурящих. Если где-то был замечен в этих делах, то всё: звучит тема, что он покуривал. Народ сам в этом плане разделился на курящих и некурящих.

Раз в три месяца Александр Владимирович получает деноминированную сотню. По-старому – миллион рублей. Неплохая прибавка к зарплате за отказ от сигареты.

Александр Зубов, слесарь-ремонтник:

Бросил курить. Уже не курю третий год, чувствую себя намного лучше. Мой друг раньше курил. А потом, как начали давать, бросил. Сейчас работает намного лучше.

Американская статистика говорит, что продолжительность жизни курильщиков, в среднем, на 13 лет меньше. Большой процент трудоспособных мужчин до пенсионного возраста не доживает. Ещё и поэтому его повсеместно приходится повышать. Так что надо ещё посчитать хорошенько: а что экономически выгоднее? Процветание табачной отрасли или всё-таки здоровая нация?

Евгений Горин, СТВ:

Каждый второй мужчина и каждая десятая женщина. Примерно треть белорусов курит. Цифры, в общем-то, схожи с общеевропейской статистикой. Однако в плане ограничительных мер для любителей подымить Беларусь ещё сильно отстает от государств ЕС. Эксперты считают, что каждые 6 секунд в мире от болезней, связанных с курением, умирает 1 человек.

Ежегодно курение становится причиной смерти 5,5 миллионов человек. В 2015 от болезней, связанных с курением, умерло около 5 тысяч белорусов. Каждый год вместе с дымом растворяется население, равное небольшому городу.

Самые жесткие антитабачные законы в государствах с небольшим населением. Просто в них заметнее, что табак делает со здоровьем нации. В Ирландии штраф за курение в неположенном месте заплатит не только курильщик, но и хозяин помещения. Можно раскошелиться аж на 10 тысяч евро.

Финляндия – пионер по антитабачному закону, и он самый строгий в мире. Запрещено не только курение в общественных местах, но даже спонсорство от табачных производителей. Результат: за полвека число курильщиков снизилось почти в три раза. Осенью здесь будут обсуждать новые поправки в законопроект, связанные с электронными сигаретами.

Исмо Туоминен, представитель министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии:

Табак является причиной большинства преждевременных смертей. Все понимают, что если бы табак появился на рынке сейчас, то его бы запретили.

К 2040 Финляндия хочет стать некурящей страной. В Новой Зеландии эта цель намечена к 2025 году.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, за XX век табакокурение стало причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек по всему миру. Это больше, чем погибло во время Второй мировой войны. Эксперты считают, что к концу XXI века число жертв табака возрастёт до миллиарда.

В Беларуси продолжат бороться с курением. Не запретительными, а ограничительными мерами.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Этот декрет приравнивает реализацию электронных систем курения к реализации табачных изделий. Кроме того, декретом уточняется порядок продажи, уточняются места для курения (жёстко регламентируются, другим образом говоря). И, собственно, вводится запрет на потребление и оборот некурительных жевательных смесей.

В целом, проект декрета Президентом был поддержан. Документ ещё доработают.