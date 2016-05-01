Александр Лукашенко в Ельском районе: земледелие, ассортимент и цены в магазинах и культурно-спортивная жизнь

Новости Беларуси. 30 лет на неделе исполнилось аварии на Чернобыльской АЭС. Ущерб Беларуси, нанесенный катастрофой в расчете на этот срок, оценивался по ценам 1985 года в 32 годовых бюджета Республики. Авария произошла, когда Беларусь была в составе СССР. А через пять лет Союз развалился и республика осталась наедине с чернобыльской проблемой.

Так вот, за годы независимости газопроводов на пострадавших территориях, чтобы не палить лес, проведено больше, чем за 70 лет советской власти. Для людей отселенных территорий построено 65 тысяч квартир. Аграрии научились выращивать чистые от радионуклидов продукты. Например, половина мяса идет на экспорт. Это подтверждение высокого качества – контроль с обеих сторон границы. Это не только белорусские данные.

Полтора миллиона проживающие на пострадавших территориях проходят постоянные медицинские обследования. Если нужно, получают необходимую помощь. И статистика показывает весьма обнадеживающие результаты. На неделе глава государства по традиции посетил пострадавшие от аварии регионы.

Новая жизнь после крупнейшей техногенной катастрофы XX века. Ухоженные поля, работает техника. Здесь сложно поверить, что до злополучного Чернобыля всего несколько десятков километров. С посевной практически справились и на этих плодородных, но, по понятным причинам, сложных землях. Президента интересуют подробности: смогут ли аграрии идеально сработать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо оперативно постараться к 1 мая закончить все и отбить хвосты, как мы говорили, после 1 мая. Но все делать очень качественно, все проверим на качество.

Такая погода аграриям только на руку. Обещают справиться, и разговор уходит в сторону экологии бытового уровня. Потребитель, конечно, выберет продукт, выращенный на органических удобрениях. И за качество готов платить больше. Передовым хозяйствам пора брать новую, здоровую планку качества.

Александр Лукашенко:

Удобрения азотные надо вносить аккуратно. Притом, я уже вас готовил к «зеленым» технологиям. Имейте ввиду: люди платят огромные деньги за чистые продукты. У нас, слава богу, нет этой передозировки. Надо на этом и остановиться, потому что это будет в пять раз дороже, продукция стоить, в пять раз дороже. Конечно, где-то немножко ты не доберешь урожайность, но если ты поработаешь с органикой, ты будешь иметь тот же урожай и те же деньги. Вот к этому надо готовиться.

После чернобыльской аварии пострадала четверть территории нашей страны. 140 тысяч человек навсегда покинули загрязненные земли. За районы «пограничного состояния» на юге Беларуси взялись только в середине 90-х. Поездки Президента и первые поручения стали началом новой жизни. Масштабная газификация Полесья, открытие специализированных медцентров, развитие особых технологий в земледелии. И вот главный результат – люди теперь связывают свое будущее именно с этой землей. Рождаемость в регионе растет, опережая показатели по стране.

Детский сад укомплектован на 100% и персоналом, и детьми. Полсотни малышей уже сегодня делают здесь свои первые шаги в творчестве и образовании. Еще столько же в скором времени составят им компанию. Всего в агрогородке Добрынь живет 800 человек. Но этот населенный пункт, как и многие другие, теперь уже база, вокруг которой строится жизнь тысяч людей.

Александр Лукашенко:

В каждом хозяйстве центр – это агрогородок. И в этом центре, агрогородке, будут жить руководители, специалисты, животноводы, механизаторы, полеводы, как раньше мы их называли, и так далее. Вот он – агрогородок. У тебя в районе должно быть подобных шесть агрогородков. Это хорошо, что вы сделали такой агрогородок. Видно, по какому пути идти. И приводить приусадебные участки в порядок и объекты социальной культуры.

Культурно-спортивный центр объединил в себе обычный сельский клуб и хорошую тренировочную базу. Зал игровых видов спорта, современные тренажеры и даже секцию самбо. Всего за пару лет спортцентр превратился в надежного поставщика юных спортивных дарований.

На базе центра действуют сразу два отделения районной школы для молодых спортсменов, а местная воспитанница всего пару месяцев назад стала серебряным призером европейского первенства по самбо.

Александр Антоненко, инструктор по спортивно-массовой работе культурно-спортивного центра агрогородка Добрынь:

Приходят люди всех возрастов, начиная от школьников, молодежи, студентов, и взрослое население. Все приходят с удовольствием к нам, занимаются.

В торговом комплексе ассортимент на любой вкус и цвет. Здесь Президента интересует, не слишком ли бьет поход в магазин по карману. Разницы с районными ценами практически никакой. А некоторые произведения кулинарного искусства, пожалуй, можно встретить только в глубинке.

Александр Лукашенко живо интересовался, чем живет агрогородок. Несмотря на такую пасмурную погоду, посмотрел все основные объекты. Возможностью побеседовать с Президентом, конечно, воспользовались и местные жители.

Местная жительница:

У нас в Беларуси строится атомная станция. Когда построится, будет ли дешевле за свет платить?

Александр Лукашенко:

Сегодня надо готовиться к тому, чтобы вместо газа, вместо нефти использовать электричество. Не надо переводить. Готовить еду на электрических плитах. Когда вы увидите, что электричество будет выгоднее вам, чем газ, вы сами купите электрическую плиту, а мы вам поставим. Главное, что вы уже не боитесь атомной станции.

В регионе работают масштабные госпрограммы. Освоены миллиарды. Главная цель – сделать жизнь людей безопасной и дать возможность работать на своей земле. Решение о реабилитации этих территорий было принято 15 лет назад.

Александр Лукашенко:

Районные центры и агрогородки чернобыльские не хуже, чем в Минской, Гродненской, Могилевской или Витебской областях. Раньше надо было это начинать, когда еще после 1986 года был Советский Союз, когда трудно было, но мы могли привлечь огромные ресурсы для преодоления этих последствий. Но ни центральной власти, видимо, ни нашим властям это не очень надо было. И, наверное, объективно не понимали, в каком направлении двигаться и что делать.

Творческий марафон «Возрождение» – новая культурная традиция Ельска. Теперь каждый апрель здесь будут собираться местные таланты. К людям, несмотря ни на что сохранившим свои традиции, с главной сцены фестиваля обратился глава государства.

Александр Лукашенко:

Слава Богу, у нас хватило мудрости и выдержки, чтобы не поддаться панике, иначе сейчас огромная часть территории страны представляла бы собой жалкое зрелище запустения и вымирания. Но мы себе тогда сказали: это наша земля, которая веками кормила нас. Мы обязаны сделать все, чтобы возродить ее. Мы превращали сами, своим трудом, умением, желанием, стремлением свои отсталые районные центры и села вот в такие цветущие города.

В подарок Президенту жители Гомельской области преподнесли рушник, который называется «Кола жыцця». Каждый метр полотна символизирует один год, прожитый после чернобыльской катастрофы. Прообразом этого изделия стал реальный оберег из деревни Неглюбка Ветковского района. В апреле 1986 года этот населенный пункт чудом практически не затронуло радиоактивное облако, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Самы лепшы падарунак за ўсе 20 гадой майго суіснавання на пасадзе Прэзідэнта. У Палацы Незалежнасці яму быць. Дзякуй вялікі гамельчанам і ўсім нашым беларусам. Дзякуй вам.