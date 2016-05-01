Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Спасо-Преображенском храме в Шклове

Новости Беларуси. Праздников праздник и торжество из торжеств. Православные отмечают Воскресение Христово. Колокольный звон созывает прихожан в церкви. Пасхальные литургии совершаются и в эти минуты. Тысячи людей пришли в храмы, чтобы услышать радостную весть – Христос Воскрес!

Богослужения будут проходить всю следующую неделю. Она считается пасхальной. Христиане верят, что в эти дни добрые дела помогают снять грех с души, а светлая радость охватывает сердца даже далеких от церкви людей.

С Воскресением Христовым белорусов поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также чтобы дни празднования Пасхи принесли мир и согласие в их семьи, одарили весенним теплом и радостью общения, вдохновили на добрые дела.

Радость светлого праздника глава государства 1 мая разделил с прихожанами в Шклове. По традиции Александр Лукашенко главный православный праздник проводит вдали от столицы, посещая храмы в самых разных уголках страны.

Шкловский Спасо-Преображенский храм – особое намоленное место, за свою более чем 150-летнюю историю он ни разу не разрушался, а службы здесь не прекращались даже во время войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обменялся подарками с Могилевским и Мстиславским епископом Сафронием. В подарок от Президента – икона с образом Святителя Николая. Вместе с прихожанами Президент побывал на пасхальной службе и зажег свечу у самой почитаемой в храме чудотворной иконы Божьей Матери.

После службы Александр Лукашенко поздравил собравшихся и тепло пообщался с земляками. Как заметил Президент, проблемы жителей Шкловщины он хорошо знает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю проблемы, которыми живете вы. Мне достаточно посмотреть на Шклов, на поля вокруг. Я очень хорошо за предыдущий день посмотрел на них, вижу проблемы, которые нам надо решать. Главное, что хочу сказать, вы только решайте свои проблемы. Что должен сделать каждый человек, сделайте, пожалуйста. Не перекладывайте ни на кого. И у нас тогда будет все хорошо. Если мы начинаем друг на друга толкать, что это кто-то должен сделать, не я, это власть плохая, которая должна сделать, – это плохо, это неправильно, это не по-светски, это не по-нашему. Надо прежде всего смотреть на себя: что я сделал, что я могу сделать для того, чтобы было лучше. Если так будем подходить к делу, все у нас будет. А то, что в Шклове люди умеют работать, поверьте, я знаю. Очень хорошо знаю. Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей, которые здесь управляют. Да и я не отпихиваюсь от этого, несу за это ответственность, тем более за свою землю, на которой я, в общем-то, человеком стал, если можно так сказать. Тут уж я нескромно, наверное, себя характеризую. Поэтому я вам очень благодарен за все, что вы делаете. И когда встал вопрос, куда в этот раз поехать (я только что сказал, что я в этот день всегда каждый год в маленькие деревеньки еду, в малюсенькие храмы такие, чтобы побыть с людьми, которые меня, может, по телевизору только и видят), то я в этом году принял решение: однозначно в Шклов. И первый раз зашел внутрь этой церкви за всю жизнь, хотя вот здесь и вокруг проходил тысячи раз. Тысячи раз проходил, проезжал. И помню, ко мне кто-то обращался, о помощи просил, чтобы ее как-то подремонтировать. Я, конечно, в меру своих возможностей помогал, уже будучи Президентом, но вижу, что храм очень хороший, добротный. Надо его, наверное, привести в нормальное состояние. И мы подумаем, как это сделать, чтобы в Шклове это святое место сохранилось и для наших детей и внуков. Потому что эта церковь, наверное, одна из немногих, которая со времени ее создания не закрывалась, кроме 1941 года, на пару месяцев, когда началась война. Ее пришлось закрыть. Но потом она работала. Это тоже историческая справка, историческое место. И мы ни в коем случае не должны об этом забывать.