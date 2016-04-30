Посол Беларуси в Великобритании – о помощи Соединенного Королевства в минимизации последствий аварии на ЧАЭС

Принимают белорусских детей на оздоровление во многих странах мира. Известный Альбион (не только туманный Альбион, но и реабилитации) – Великобритания. Об этом рассказал нам посол Беларуси в Королевстве Сергей Алейник.

Когда мы летели из Минска в Лондон на самолете, было такое впечатление, что это летний рейс в Болгарию, куда дети едут на оздоровление. Полный самолет детей. То есть человеческие контакты, так называемые гуманитарные у Беларуси с Великобританией очень развиты.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

Безусловно. Гуманитарная составляющая наших отношений имеет давнюю историю. И хочу сказать, что разумный консерватизм, рассудительность, взвешенность британцев гармоничное сочетаются с чувством сопереживания о людях, которые, казалось бы, географически находятся далеко. И подтверждением этому является многолетняя работа более десятка гуманитарных благотворительных организаций Великобритании по оказанию содействия Беларуси в минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Я хочу сказать, что Британия занимает устойчиво третье место по количеству детей, которых она принимает на реабилитацию в рамках программы оказания содействия Беларуси. И объем общей финансовой помощи за прошлый год составил порядка 4 млн долларов. Эта помощь оказывалась на реализацию проектов непосредственно на территории Республики Беларусь, социально значимых гуманитарных проектов в Могилевской и Гомельской областях.