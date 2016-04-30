Чернобыльскую трагедию вспоминали в Страсбурге – в штаб-квартире Совета Европы выступил посол Павел Латушко

Своими силами в основном справляется Беларусь с последствиями эпохальной катастрофы. Об этом мы еще будем говорить. Но весь мир знает о трагедии, и в минувший четверг в Страсбурге, в штаб-квартире Совета Европы, говорили об этом. Посол Беларуси во Франции, Испании и Португалии и постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Павел Латушко встретился с политическим директором Совета Европы Александром Гесселем. Во «Дворце Европы» открыли фотовыставку «Беларусь. 30 лет после Чернобыльской катастрофы». А пресс-служба Совета Европы взяла интервью у белорусского посла.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Сегодня в Совете Европы, во «Дворце Европы», состоялась очень важное мероприятие, важное для нашей страны. Оно было посвящено 30-летию чернобыльской трагедии, самой крупной техногенной катастрофе за все время человечества. Эта трагедия коснулась каждого человека, коснулась целых государств, наших соседей. Но в большей степени пострадала Беларусь, пострадал белорусский народ. Можете себе представить, что 2,2 млн человек были выселены в те дни после чернобыльской катастрофы. Порядка 100 населенных пунктов прекратили свое существование на территории Беларуси. Но, конечно, самую большую боль принесла чернобыльская авария конкретным людям. Мы должны помнить эту трагедию для того, чтобы не повторить подобных ошибок в будущем. Но мы и признательны всем тем, кто помогает Беларуси, белорусскому народу. Это и Правительства, это и международные организации, это и неправительственные организации, и простые люди. Сегодня здесь, в штаб-квартире Совета Европы, были представители французской организации «Alzaz Belarus», которая 25 лет приглашает наших детей на оздоровление во Францию.