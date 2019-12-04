Клишевич: «Смена поколений. Всё больше молодёжи мы можем видеть и в составе правительства, и в законодательных органах»

Сергей Клишевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас тоже определённый в какой-то степени рекорд зафиксирован в новом созыве парламента – достаточно большое количество молодёжи избрано. Народ поддержал нас, и я надеюсь, мы успешно будем работать в законодательном главном органе нашей страны. И, конечно, как говорил наш уважаемый представитель из Соединенных Штатов Америки, у нас это сегодня ощущается – происходит смена поколений.

Сегодня всё больше молодёжи мы можем видеть и в составе правительства. Недавно молодого первого вице-премьера назначили, и в законодательных органах власти, и на местах этого ещё больше. И происходит такая определённая, если можно так выразиться, смена поколений, смена политических возрастных… Ротация элит, если можно так выразиться.

Я уверен, тоже эта тема прозвучит. Потому что, действительно, сегодня эта на поверхности тема лежит. И нам сегодня очень важно всё вот это перенять, научиться, посмотреть, как это происходит, посмотреть, что такое власть на самом деле. Это тоже сегодня очень интересно, важно понимать уже, может быть, не с общественной точки зрения, а уже с непосредственной властной верхушки, которая там есть. И я уверен, что эта тема прозвучит. И, конечно же, те вопросы, которые сегодня на поверхности лежат – это интеграция с Россией, это конституционная реформа. Я думаю, по ней мы увидим и услышим какие-то мнения главы государства, которыми, я думаю, тоже будем руководствоваться в нашей работе и в обсуждениях с нашими избирателями, нашими людьми, которые живут у нас в округах, для того чтобы принять, действительно, правильное, верное решение. Потому что я думаю, парламент это не обойдёт, в любом случае мы будем участвовать во всех этих процессах и своё мнение высказывать, если не принимать решение соответствующее.

Пётр Петровский, политический аналитик:

Главный вопрос в том, что на следующий год – президентские выборы. Президент готовится с посланием, в том числе, к народу. То что прозвучит, те ответы, которые будут, это будет реальное послание, которое даст возможность нам всем понять, какую Беларусь мы получим к 2025 году.