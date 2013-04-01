Александр Лукашенко: В Беларуси Римско-католическая церковь имеет очень важное значение, ее влияние в нашем обществе велико

Новости Беларуси. В Беларуси Римско-католическая церковь имеет очень важное значение, и ее влияние в нашем обществе велико. Это отметил президент Александр Лукашенко 1 апреля на встрече с Митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.

Глава государства посетил Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии по случаю второго дня празднования пасхи по католическому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент пообщался с прихожанами. Александр Лукашенко также ознакомился с праздничным убранством храма. Реставрация святыни завершена недавно. Костел восстанавливался при непосредственной поддержке главы государства. В ходе работ обнаружили уникальные росписи XVII и XVIII веков.

По традиции Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич обменялись подарками. Митрополит Минско-Могилевский преподнес Президенту Евангелие, впервые изданное на белорусском языке. В свою очередь Александр Лукашенко подарил Римско-католической церкви пасхальное яйцо из дерева в уникальной технике Сожская скань. На создание шедевра уходят месяцы. Некоторые элементы выкладываются пинцетом. Ювелирная работа гомельского мастера.

Позже президента и митрополит пообщались в формате «один на один». Александр Лукашенко подчеркнул важное значение Римско-католической церкви в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вас и всей священнослужителей нашей католической церкви поздравляю с этими прекрасными праздниками, самыми светлыми праздниками. Год особый. Совсем недавно избрали нового руководителя католической церкви. Очень важно то, что происходит сегодня в католической церкви, потому что ни для кого не секрет, что у нас в Беларуси католическая церковь имеет очень большое значение и ее влияние в нашем обществе велико. Поэтому для меня небезразлично, каково состояние будет дел в католической церкви.

В ходе разговора Тадеуш Кондрусевич отметил важность таких встреч, они дают возможность обсудить дальнейшее развитие отношений между государством и костелом. Для этого диалога сделано многое. В свою очередь, Тадеуш Кондрусевич отметил особенность Беларуси – ее межконфессиональный мир и национальное согласие.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Папа Иоанн Павел II всегда говорил, что Европа должна дышать двумя легкими. И я как пример показываю: придите к нам, посмотрите: с одной стороны улицы – католический кафедральный собор, с другой – православный. Более того, в 2014 году в Минске состоится IV православно-католический форум.

Католический мир продолжает праздновать Святое Воскресенье. Началась Светлая неделя. В храмах - праздничные богослужения.

1 апреля по случаю второго дня празднования пасхи по католическому календарю Глава государства посетил Архикафедральный костел. У входа в храм Президента встретил Митрополит Тадеуш Кондрусевич.

Костел Пресвятой Девы Марии - главный католический храм в Минске. Святыня построена еще в 1710 году. На своем веку собор претерпел настоящие испытания. В советские времена здесь размещался Дом физкультуры. Колокольни снесли, фасад выровняли в линию с прилегающими домами. Уже в современной Беларуси костел восстановили и святыню вернули прихожанам.

Реставрация здесь завершена недавно. Костел восстанавливался при непосредственной поддержке Главы государства. В ходе работ удалось открыть более тысячи квадратных метров фресок разных эпох и стилей. В соборе установлен орган необыкновенного звучания. Инструмент - один из лучших на территории Восточной Европы.

Президент интересовался сегодня тем, как идут работы по возведению и возрождению других католических святынь. Новые костелы должны появиться в строящихся микрорайонах столицы. Особое внимание сейчас приковано к Будславу Минской области. Здесь, в храме, совсем скоро пройдет реставрация. Приурочена она к 400-летию пребывания здесь Будславской иконы Божией Матери. Празднования пройдут в рамках традиционного Будславского фестиваля. Подготовка к нему идет общими усилиями.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско - Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Тут добры прыклад супрацоўніцтва, адносін паміж касцёлам і дзяржавай. Сёння Будслаўскі фэст стаў не толькі фэстам каталіцкага касцёла – туды і праваслаўныя прыходзяць. Спадзяюся, што будуць прадстаўнікі і розных краін свету.

Совсем скоро Беларусь и Ватикан могут стать еще ближе. В настоящее время готовится соглашение о сотрудничестве. А сейчас в Риме обсуждают вопросы проведения выставки, приуроченной к 70-летию трагедии в Хатыни. Ведь уважение к истории и культуре делают людей ближе