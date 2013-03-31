В Беларуси создан оперативный штаб по наблюдению за паводком

Новости Беларуси. Объединение сил МЧС и других экстренных служб поможет и в борьбе с природной стихией. Эта тема обсуждалась на неделе в Правительстве, где создан оперативный штаб по наблюдению за паводком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая оперативность вполне оправдана. По прогнозам, вода в этом году поднимется до рекордного за 50 лет уровня. После обильных мартовских осадков запас снега и воды в Беларуси намного превышает норму.

Синоптики прогнозируют резкое потепление, потому готовность всех служб должна быть абсолютной. Полностью к большой воде готова техника спасателей. Проводится круглосуточный мониторинг, в том числе с помощью авиации. Специалисты тесно сотрудничают с коллегами из России и Украины, где также начинаются паводки.