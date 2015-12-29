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Спецфонд Президента Беларуси поддержит победителей олимпиад, научные и творческие объединения

29 декабря 2015 07:33
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Новости Беларуси. Государственная поддержка молодых талантов. Спецфонд Президента поддержит победителей олимпиад, научные и творческие объединения. Александр Лукашенко утвердил распоряжение, согласно которому из Спецфонда главы государства будут поощрены более полутора тысяч обучающихся и педагогов.

Стипендии назначены студентам и курсантам вузов. Поощрены победители международных олимпиад, отмечены педагогические и научные работники. Финансовая поддержка также оказана 8 научно-исследовательским и творческим объединениям учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Спецфонд Президента

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