Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия договорятся по объемам поставок нефти в 2013 году

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших международных информагентств – «Рейтер». Президент выразил уверенность в том, что Беларусь и Россия договорятся по объемам поставок нефти в 2013 году. В белорусско-российских отношениях сегодня это единственная несогласованная позиция.

Наша страна рассчитывает в будущем году переработать нефти на несколько миллионов тонн больше, чем сегодня. Это позволяют мощности модернизированных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Российской Федерации очень много, как вы знаете, автомобилей мирового уровня, европейских («Мерседесы», «Роллс-Ройсы» и так далее), а бензина высококачественного не хватает. Нужен 98-й бензин. Он в достаточном количестве производится в Беларуси, и россияне просто настоятельно просят нас, чтобы мы поставили им порядка 2-3 млн т бензина на их рынок. Пожалуйста, на рыночных условиях, мы договорились, готовы поставить. И мы ведем сейчас переговоры, чтобы под эти объемы мы еще получили эти недостающие 4-5 млн т нефти. Я думаю, мы договоримся. И надо иметь в виду, что в Едином экономическом пространстве, а нам придется подписывать уже договор о Евразийском союзе, не должно быть препятствий и барьеров к передвижению товаров. Нефть – это товар. Поэтому, я думаю, мы договоримся в ближайшее время с россиянами о поставках сюда нефти, переработке ее. Мы готовы вернуть часть нефтепродуктов на российский рынок. Где будет выгодно, там и будем продавать.