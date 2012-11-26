Александр Лукашенко дал полуторачасовое интервью международному информагентству «Рейтер»

Новости Беларуси. Полтора часа откровенной беседы по самым разным вопросам. Президент Александр Лукашенко дал 26 ноября интервью одному из крупнейших международных информагентств – «Рейтер». Оно основано в Лондоне и сегодня имеет представительства в ста странах мира. Ежедневно с сообщениями информагентства знакомится миллиард человек.

Журналисты задали около 20 вопросов, большинство из которых касались социально-экономического развития страны, модернизации и возможной приватизации предприятий. Белорусский лидер поделился также своим видением совершенствования политической системы Беларуси и развития демократии. Часть вопросов касалась внешней политики и, в частности, взаимоотношений нашей страны с Евросоюзом и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.