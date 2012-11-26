Олег Прокопович назначен новым директором ОАО «Минскремстрой»

Новости Беларуси. Кадровый вопрос в строительной сфере. 26 ноября на оперативном совещании в столичной мэрии был назначен новый директор открытого акционерного общества «Минскремстрой». Им стал Олег Прокопович. До этого он являлся заместителем главы администрации Партизанского района по строительству.

Теперь новый руководитель будет контролировать капитальный ремонт и реконструкцию жилого фонда. Мэр города поставил задачу ускорить темпы и повысить качество работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Работать нужно в рамках действующего нормативного поля, правого законодательства, но при этом максимально использовать те возможности, которые дает государственный, городской заказ. На базе этого городского заказа повысить эффективность подразделений.