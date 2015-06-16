Александр Лукашенко: Украинский кризис говорит о необходимости усиления роли ОБСЕ

Новости Беларуси. Беларусь выступает за усиление роли ОБСЕ. Особенно в нормализации ситуации в Украине. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером.

В эти дни он находится в Минске с визитом вместе с директором бюро по демократическим институтам и правам человека. Это структура ОБСЕ. Представители международной организации провели ряд встреч в Минске.

Наталья Бреус, СТВ:

ОБСЕ сегодня является крупнейшей региональной организацией, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. В том числе и Беларусь. Государство — полноправный участник с 1992 года. Именно вопросы безопасности сегодня как никогда актуальны для Европы.

Так получилось, что визит в Беларусь для генсека ОБСЕ совпал с личным праздником. Накануне Ламберто Заньеру исполнился 61 год. Карьерный дипломат из Италии занимает этот пост с 2011 года.

Генеральный секретарь Заньер представляет действующего председателя ОБСЕ, а также выступает как первое лицо администрации этой организации. Кстати, в 2015 в ОБСЕ председательствует Сербия. Задумывалось объединение как структура, способная решать конфликты на евроатлантическом пространстве. В последнее время нередко в адрес международной организации звучала критика. Мол, неэффективна. Назрели реформы. Об этом говорит и белорусский президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы однозначно за усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы за такое реформирование организации, которое бы значительно усилило ее роль. Свое видение реформирования мы в свое время предложили вместе с другими партнерами по постсоветскому пространству, но, к сожалению, до сих пор то ли изучаются эти предложения, то ли блокируются отдельными государствами принятия этих предложений.

Предложения Беларуси по реформированию ОБСЕ пока не были услышаны, но кризис в Украине показал — позиции организации в регионе должны быть куда прочнее. Кстати, со своей стороны официальный Минск сделал все, чтобы предотвратить эскалацию украинского конфликта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Украинский кризис как раз говорит о том, что нам не нужна сегодня дополнительная аргументация, чтобы договориться об усилении роли нашей организации.

Что касается роли Беларуси в урегулировании ситуации в Украине, вам эта роль известна. Более того, вы являетесь мотором в урегулировании этого конфликта и вовлечении Беларуси в этот процесс по определенным причинам. Хочу сказать только одно: наш интерес заключается в том, что этот конфликт, эта война уже практически у нас. Это не где-то далеко – в Ливии, Сирии или Ираке. Это у нас. Поэтому мы крайне насторожено к этому относимся и очень не хотели бы, чтобы произошла эскалация этого конфликта.

Ламберто Заньер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Мы признаем роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Визит в Минск — это, в том числе и возможность обсудить ряд вопросов с контактной группой по Украине. Нужно отметить, что в ОБСЕ сейчас сложная ситуация, у нас меньше свободы действий. Но это не кризис организации, а проблема обеспечения архитектуры безопасности в самой Европе.

Весьма активны представители ОБСЕ в наблюдении за избирательным процессом, поэтому говорили и о главной политической кампании 2015 года в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы хорошо знаете, что мы находимся в канун Президентских выборов в Беларуси. ОБСЕ – это организация, которая очень серьезно наблюдает за выборным процессом. Не скажу, что мы удовлетворены, как это происходит. Не потому, что вы чаще нас критикуете, чем отмечаете что-то положительное. Нет, не поэтому, а потому что у нас до сих нет единых подходов, правил в рамках ОБСЕ к наблюдению за выборами. Мы также предложили в свое время свои варианты вместе с постсоветскими республиками. Думаю, что они хоть когда-нибудь будут рассмотрены и приняты. Но жизнь идет. Можно соглашаться с чем-то - не соглашаться, критиковать друг друга - не критиковать. Но тем не менее мы имеем обязательства перед ОБСЕ в этой части. И недавно мы консультировались с Центральной избирательной комиссией. Считайте, что мы пригласили всех ваших представителей, которых вы считаете нужным направить для наблюдения за выборным процессом.

Устное приглашение будет подкреплено письменным. Такое направляет МИД в международные структуры. 16 июня по итогам встречи в Центризбиркоме стало известно, что оценочная миссия может прибыть в Беларусь уже во второй половине июля. Чуть позже — долгосрочная миссия наблюдателей от ОБСЕ. Рабочие вопросы предстоящей кампании обсуждали глава Центральной комиссии Лидия Ермошина и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека. Часто говорят о политической предвзятости этой структуры. Немецкий политик и дипломат Михаэль Георг Линк — человек новый, во главе БДИПЧ меньше года. Не исключено, что именно он откроет и новую страницу в отношениях Беларуси и ОБСЕ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Для нас, собственно говоря, этот визит – честь. Почему? Потому что в ранге директора ОБСЕ чиновник уже давно не приезжал в Беларусь и не встречался с Центральной комиссией. Мы рассматриваем данный визит как конструктивный шаг. Я думаю, он будет способствовать затем нашим контактам с той миссией ОБСЕ, которая будет сформирована во время выборов Президента Республики Беларусь и будет осуществлять наблюдение за выборами.

Вообще сотрудничество между Беларусью и ОБСЕ интенсивное. Реализовано несколько совместных проектов по противодействию торговле людьми, пограничной безопасности и охране окружающей среды. Об одном из них говорили 16 июня в Министерстве обороны. Глава ведомства Андрей Равков и генеральный секретарь организации Ламберто Заньер скрепили подписями меморандум о взаимопонимании. Договорились о ликвидации запасов компонентов жидкого ракетного топлива. Их утилизируют за пределами нашей страны при финансовой и технической поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.