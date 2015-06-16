Александр Лукашенко принял с докладом главу военно-промышленного комитета Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь заботится о безопасности страны. Отечественная реактивная система залпового огня успешно прошла очередные испытания. Об этом президенту доложил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гурулев рассказал о развитии оборонного сектора страны и о том, как выполняются поручения главы государства. Александр Лукашенко нацеливал комитет в первую очередь на оснащение национальной армии новейшим вооружением.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация в мире спокойнее не становится. И, что печально, у наших границ – не знаю, зачем это делается со стороны НАТО – постоянно публично демонстрируется их активность. Хоть россияне часто говорят, что у границ России и так далее, но это наши границы. И эта активность не может нам не настораживать. И дело даже, наверное, не в этом. Мы же понимаем и пропагандистский аспект этих деяний. Дело даже не в этом. Дело вообще в том, что порох надо держать сухим. Мы об этом всегда говорили. Не мы придумали. Поэтому я хотел бы от вас услышать как от генерала и министра, который занимается ВПК страны, как мы держим порох этот сухим. Мы в свое время договорились о том, что армию надо модернизировать. Надо оптимизировать ее, надо совершенствовать, приспосабливать к будущей войне, если, не дай Бог, произойдет. Надо готовить соответствующее вооружение, чтобы оно соответствовало той модернизации, которую мы проводим в частях Вооруженных Сил нашей страны. Не только в армии, но и в других силовых структурах. И мы тогда договорились о том, что нам надо бы иметь вот такое и такое оружие в наличии. И определили, какое. Поэтому вопрос конкретный: как выполняется это поручение, какие виды, системы оружия мы получили, начиная от разведки, слежения, сопровождения, уничтожения, летательных аппаратов, наземных целей и так далее. И еще один вопрос. Вы присутствовали на очередных испытаниях наших вооружений в Китайской Народной Республике. К сожалению, не так активен наш союзник, Россия, в поддержке наших устремлений. Это мы отдельно будем говорить с президентом России. Но спасибо Китайской Народной Республике, руководству за эту поддержку. Я хотел, чтобы вы мне доложили, как очевидец очередных испытаний наших вооружений в КНР.

Накануне Госкомвоенпром определился с планом развития на ближайшие пять лет. Стратегию ведомства поддержал президент. Перед военно-промышленным комплексом стоит задача почти вдвое увеличить производство продукции, а также прибавить в экспорте. Оборонный сектор осуществляет поставки в 48 стран мира. Глава Госкомвоенпрома рассказал и о том, как прошли плановые испытания вооружений.

Сергей Гурулев, председатель государственного комитета Республики Беларусь:

Я возглавляю комиссию по проведению очередных испытаний (реактивные системы залпового огня). Те планы, которые мы перед собой ставили, они в полной мере выполнены. Вооруженные силы получат достойное вооружение. Оно оборонительного характера, что существенно повысит боевой потенциал и оборонительный потенциал страны. Это элемент сдерживания. Мы просто обязаны думать о безопасности государства сегодня, а не когда случится. Ведь главная стратегия наших действий — это сдерживание.