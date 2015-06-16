Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси может прибыть во второй половине июля – Лидия Ермошина

Новости Беларуси. Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси может прибыть во второй половине июля. Об этом заявила глава ЦИК Беларуси на встрече с директором БДИПЧ ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина сообщила, что в ходе переговоров обсуждались рабочие моменты, связанные с будущими выборами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Для нас, собственно говоря, этот визит – честь. Почему? Потому что в ранге директора ОБСЕ чиновник уже давно не приезжал в Беларусь и не встречался с Центральной комиссией. Мы рассматриваем данный визит как конструктивный шаг. Я думаю, он будет способствовать затем нашим контактам с той миссией ОБСЕ, которая будет сформирована во время выборов Президента Республики Беларусь и будет осуществлять наблюдение.