Прямой эфир

Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси может прибыть во второй половине июля – Лидия Ермошина

16 июня 2015 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси может прибыть во второй половине июля. Об этом заявила глава ЦИК Беларуси на встрече с директором БДИПЧ ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина сообщила, что в ходе переговоров обсуждались рабочие моменты, связанные с будущими выборами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Для нас, собственно говоря, этот визит – честь. Почему? Потому что в ранге директора ОБСЕ чиновник уже давно не приезжал в Беларусь и не встречался с Центральной комиссией. Мы рассматриваем данный визит как конструктивный шаг. Я думаю, он будет способствовать затем нашим контактам с той миссией ОБСЕ, которая будет сформирована во время выборов Президента Республики Беларусь и будет осуществлять наблюдение.

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь ликвидирует запасы компонентов жидкого ракетного топлива при содействии ОБСЕ
16 июня 2015 10:35

Беларусь ликвидирует запасы компонентов жидкого ракетного топлива при содействии ОБСЕ

Александр Лукашенко: ОБСЕ сможет направить для наблюдения за президентскими выборами всех, кого посчитает нужным
16 июня 2015 10:34

Александр Лукашенко: ОБСЕ сможет направить для наблюдения за президентскими выборами всех, кого посчитает нужным

Военные учения проходят в Гомельской области
15 июня 2015 17:54

Военные учения проходят в Гомельской области