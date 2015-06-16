Заседание контактной группы по Украине проходит 16 июня в Минске

Новости Беларуси. О старых проблемах в обновленном составе. В Минске сегодня, 16 июня, пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ.

Сейчас Ламберто Заньер находится с визитов в Беларуси. По его словам, сегодня в нашей столице должны пройти переговоры контактной группы, а также трех рабочих подгрупп: по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.

Ламберто Заньер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Во вторник в Минске состоится встреча трехсторонней группы. По крайней мере, будут встречаться три рабочие подгруппы. С нашей стороны коллеги будут помогать для того, чтобы были достигнуты какие-то продвижения в этом вопросе.

При этом Ламберто Заньер не уточнил, кто теперь будет представлять ОБСЕ. Как сообщалось ранее, спецпредставитель организации Хайди Тальявини свой пост покинула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз участники переговорного процесса в формате трехсторонней контактной группы собирались в Минске 2 июня. Обсуждались самые острые темы: прекращение огня, обмен пленными, снятие экономической блокады Донбасса. Тогда же был подведен промежуточный итог в урегулировании ситуации в Украине.

Обновлено в 16.30

Площадкой для встречи вновь стал «Президент-отель». В эти минуты там общаются представители рабочих подгрупп: по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Позже, как ожидается, за столом переговоров соберется трехсторонняя контактная группа.