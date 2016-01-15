Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко убежден, что Беларусь преодолеет негативные последствия мирового кризиса. Об этом глава государства заявил сегодня, 15 января, на официальном приеме от имени Президента Беларуси по случаю старого Нового года.

Александр Лукашенко:

Говорят, все, загаданное в такой вечер, обязательно исполнится. Я вам гарантирую, что исполнится. Я это не только подтверждаю, я это гарантирую. Не скрою, мое лично заветное желание, как бы это банально ни выглядело, чтобы наступивший год стал прорывным и открыл новый этап развития нашей страны, чтобы мы преодолели те негативные последствия мирового кризиса и значительно повысили жизнь наших людей. Верю не в чудо, в наши силы, наши способности. Мы это можем. Если все вместе будем трудиться с полной отдачей и видеть перед собой цель, преодолевая трудность и сложность идти к этой цели. И ни в коем случае не останавливаться. Здесь, конечно, уместно напомнить притчу из Евангелия. Апостол Петр в твердой вере шел по бушующему морю, словно по суше. Но стоило ему засомневаться, он стал тонуть. Когда Христос его спас, то сказал ему: «Маловерный! Зачем ты усомнился?». Поэтому без сомнений — к цели. Но не напролом, не по головам. А к цели.

Вот и в нашей жизни: избрали свой курс, надо ему следовать, не поддаваясь никаким сомнениям и страхам. Тогда нашему кораблю не будет страшен никакой шторм. Смелость, настойчивость берут города. Вот девиз, который оставило нам в наследство наше поколение победителей. Бог наделил нас правом жить на прекрасной земле. «А на добрай зямлі і добрая надзея» — как гласит наша народная мудрость. Так пусть же воплотятся все добрые надежды. Чтобы наша Беларусь всегда оставалась цветущим, благодатным краем, который за красоту и святость писатель Владимир Короткевич назвал «Зямлёй пад белымі крыламі». Пусть в наших домах царят взаимопонимание, благополучие и любовь. А на родной земле —обязательно мир и процветание.

Пусть сбудутся все ваши мечты и ожидания.

Александр Лукашенко вручил награды представителям различных отраслей за высокий профессионализм, активную общественную деятельность, значительный личный вклад в реализацию социально-экономической политики, заслуги в развитии строительной сферы, охраны здоровья, культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.