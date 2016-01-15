III форум регионов Беларуси и России пройдет в Минске и Могилеве с 8 по 9 июня

Новости Беларуси. Социальная политика станет главной темой III форума регионов Беларуси и России. Концепцию мероприятия обсудили в Совете Республики. Планируется, что форум пройдет в Минске и Могилеве с 8 по 9 июня.

В центре внимания сторон окажутся и гуманитарные вопросы. Речь также пойдет о межрегиональном сотрудничестве в области науки и образования, молодежной политики и культуры. Одновременно состоится форум региональных СМИ.

Не обойдется и без традиционной выставки «Белагро», где продемонстрируют не только достижения сельского хозяйства, но и обсудят социальную политику на селе, а также подготовку кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это не только парламентское мероприятие. Это государственное, на мой взгляд, мероприятие, которое имеет не только политическую составляющую, важную составляющую, которая сближает наши народы, России и Беларуси. Но еще очень важна и экономическая составляющая. Ведь на втором форуме, вы знаете, было подписано достаточно большое количество контрактов, более чем на 230 миллионов долларов. И эта наша задача по работе с регионами Российской Федерации.