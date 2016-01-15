Международный институт исследований продовольственной политики: У Беларуси один из самых низких процентов голодающего населения

Новости Беларуси. Международный институт исследований продовольственной политики опубликовал новые годовые рейтинги. Беларусь имеет один из самых низких процентов голодающего населения среди стран как в Восточной Европе и СНГ, так и в мире. Индекс у Латвии, Литвы и Украины такой же, как у Беларуси – менее пяти.

Обошла наша страна Сербию, Румынию, Болгарию, Словакию, Турцию и Китай. В России этот показатель составляет 6,6.

Данные исследования проводятся уже 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шпак, директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси:

Последние годы мы занимались модернизацией средств производства. У нас функционировало ряд государственных программ. В нашей стране решена проблема продовольственной безопасности. Мы производим сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. И 40% от производимого поставляем на экспорт.