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Международный институт исследований продовольственной политики: У Беларуси один из самых низких процентов голодающего населения

15 января 2016 16:24
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Новости Беларуси. Международный институт исследований продовольственной политики опубликовал новые годовые рейтинги. Беларусь имеет один из самых низких процентов голодающего населения среди стран как в Восточной Европе и СНГ, так и в мире. Индекс у Латвии, Литвы и Украины такой же, как у Беларуси – менее пяти.

Обошла наша страна Сербию, Румынию, Болгарию, Словакию, Турцию и Китай. В России этот показатель составляет 6,6.

Данные исследования проводятся уже 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шпак, директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси:
Последние годы мы занимались модернизацией средств производства. У нас функционировало ряд государственных программ. В нашей стране решена проблема продовольственной безопасности. Мы производим сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. И 40% от производимого поставляем на экспорт. 

# Еда

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