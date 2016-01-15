Александр Лукашенко: Электричество во всех населенных пунктах, пострадавших от циклона, должны восстановить до вечера

Новости Беларуси. Электричество во всех населенных пунктах, пострадавших от циклона, должны восстановить до вечера. Такое поручение озвучил 15 января глава государства на совещании, на котором обсуждали принятые для ликвидации последствий стихии меры. Пока без света остаются около полутора десятка деревень.

Между тем, Правительство готовит проект распоряжения главы государства, который изменит нормативы вырубки леса вдоль путей электропередач. Это позволит в будущем избегать падения деревьев на провода, а значит и сведет к минимуму их обрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо благодарить Бога, что он послал нам эту стихию. Я думаю, крестьяне вам могут больше об этом рассказать. Если вернуться в прошлое лето и осень, то у нас была действительно стихия: у нас повысыхали реки, у нас высохли озера, Припять высохла, река Сож пересохла, Днепр. Все реки пересохли. Болота высохли, в колодцах воды не было. О чем это говорит? Вот это была стихия. И чем больше сегодня выпадет снега, тем быстрее мы восстановим экологическое равновесие, связанное с потерей влаги. То, что у нас сегодня обилие снега, и слава богу. Дай бог, чтобы еще 3-4 таких циклона прошли над страной. Это значит, что мы за год, фактически по весне, восстановим это равновесие, у нас будут реки как реки, озера как озера и так далее. Поэтому страдать и стенать не надо. Более того, что это за стихия? 20 см снега выпало. Да, плохо, что одновременно, в одни сутки, и надо пошевелиться, чтобы расчистить и дороги, и подходы, и дворы. Люди у нас в основном порядочные, их попросили, организовали – они вышли и поработали. Я уверен, что так будет и впредь. И, второе, это экзамен для Сивака, для Потупчика, это экзамен для Правительства, для коммунальщиков. Вопрос в том, как же мы выдержали этот экзамен. Я хотел бы сегодня услышать. Как случилось так, что обесточено было почти полторы тысячи населенных пунктов, это вы сами докладываете, примерно 70 котельных, останавливалась работа примерно 70 котельных в такой мороз. И чем у нас МЧС занимается? Вот почему вы здесь не требуете от Потупчика, от Сивака, от Русого, чтобы там был порядок, а выходите и проводку эту как в советские времена изучаете. Это надо делать, но вы потребуйте с них, чтобы порядок был, и сами к этому подключитесь. До каких пор на линии электропередач будут падать деревья? Что, у нас ураган был такой, что повалил столбы эти или рвал провода? Сколько пострадало линий электропередач от падений деревьев? Почему просеки не расчищены, почему не расширены, как это должно быть?

16 января в Беларусь придет новый циклон. «Эмма» принесет в субботу снегопады и ветер. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Ожидается продолжительный снег, утром, днем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедные явления. Днем ожидается порывистый ветер с порывами до 15-18 м/с. И температура ночью ожидается минус 6-8, днем минус 3-5. В связи с тем, что в субботу ожидаются сложные погодные условия, владельцам автотранспорта быть предельно осторожными и постараться в субботу никуда не выезжать, потому что будет довольно сложно, чтобы не создавать какие-то чрезвычайные ситуации. В воскресенье погода у нас улучшится, циклон покинет нашу территорию и вновь установится тихая спокойная погода, но при этом усилятся морозы.