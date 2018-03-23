Александр Лукашенко рассчитывает на позитивное развитие отношений с Россией во время нового президентского срока Владимира Путина

Завершив официальную программу визита, Александр Лукашенко дал интервью грузинскому телеканалу. Журналист поинтересовался перспективами развития белорусско-российских отношений после переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас добрые отношения с президентом. Если эти вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию. К сожалению, накапливают вопросы и министры, и в правительстве они накапливаются с двух сторон. Тогда нам приходится подключаться. Я говорю: это к сожалению. Этого быть не должно. Мы часто об этом говорим на наших совместных мероприятиях и форумах белорусско-российских, что министры и правительство должны решать все-таки вопросы и не выталкивать их на верхний уровень. Это жизнь, и никуда от этого не денешься. Это первое.

Второе. Я понимаю ваш вопрос, который вы задали. Я не хотел бы на него отвечать формально, вот так, как сказал. Должен сказать, что у президента Путина (я это заметил), у моего коллеги и друга – он как будто новое дыхание приобрел. Я уверен, что вопросы, которые существуют у России – не только с Беларусью, но и, допустим, с Грузией – он полон решимости их решать. Понимаете, он готов и будет их решать, не говоря уже о Беларуси, потому что я бы даже не сказал, что у нас такие больные проблемы. Вопросы возникают: конкуренция, рыночная экономика, экономические проблемы. Что касается политики, у нас нет таких острых проблем.