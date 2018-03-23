Александр Лукашенко: «Евросоюз должен понимать ценность на сегодняшний день Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Евросоюз должен понимать ценность на сегодняшний день Беларуси. Сегодня есть проблема у них, у Евросоюза, с Украиной – не только у России, но и у Евросоюза. Есть проблемы северней нас, где дорог практически нет. И Беларусь – эти почти тысячу километров – остался коридор беспроблемный для Европейского союза, для России и Китая – с другой стороны, и для Грузии. С одной и другой стороны проблем никаких. И мы хотим, чтобы Европейский союз это видел и ценил.

Допустим, чтобы в экономике не было односторонних мер торпедирования наших товаров в Евросоюзе. Обкладывают пошлинами, еще чего-то и так далее. Правда, в этом отношении уже есть некие движения – по текстилю и так далее и тому подобное. То есть если мы к вам хорошо, то вы, пожалуйста, ответьте нам тем же. Не надо нас учить демократии. Мы умеем учебники читать и мы видим демократическую Грузию – без юмора, демократическую Европу. Мы всё видим: и положительное, и недостатки. Но мы имеем свои национальные особенности. И вы должны их понимать. И не надо нас толкать в спину. Это не требование, это мои пожелания, и я европейцам об этом говорю. Но самое главное, чтобы нас не ставили перед выбором: или вы с Евросоюзом, или вы с Россией или Китаем. Мы даже переговоры на эту тему не хотим вести и разговаривать на эту тему.

Мы – независимое государство со своей внешней политикой. А суть нашей внешней политики – многовекторность. И второе – не создавать проблем нашим соседям.