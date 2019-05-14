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День дискуссий в рамках саммита «Восточное партнёрство»: о чём говорили участники

14 мая 2019 18:32
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Новости Беларуси. Беларусь планирует подписать визовое соглашение с Евросоюзом до подорожания шенгена. Об этом 14 мая в Брюсселе во время саммита ЕС «Восточное партнерство» заявил министр иностранных дел нашей cтраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День дискуссий в рамках саммита «Восточное партнёрство»: о чём говорили участники-1

По словам Владимира Макея, работа над документами о визах и реадмиссии практически завершена. Осталось провести внутренние процедуры как в Беларуси, так и в Евросоюзе.

День дискуссий в рамках саммита «Восточное партнёрство»: о чём говорили участники-4

О готовности соглашений сообщил и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

День дискуссий в рамках саммита «Восточное партнёрство»: о чём говорили участники-7

Все подробности переговорного дня – в видеоматериале

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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