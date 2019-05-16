Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. 16 мая Александр Лукашенко назначил новых директоров крупных предприятий, ректоров, дипломатов и глав районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставя задачи перед новыми руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, Президент озвучил и проблемы. Одна из них касается экспорта продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы поставок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закрыли рынок. Это же не дело, когда договариваемся по объему – сколько мы поставим на российский рынок – и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос, и нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств эту проблему. Поэтому встает вопрос: стоит ли нам так интенсивно наращивать традиционные наши продукты?

Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту. Особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание.

Новые руководители также в «Белтопгазе», МАЗе, «Лидсельмаше», Белорусской цементной компании и в Государственном концерне по производству и реализации товаров легкой промышленности.