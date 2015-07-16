Александр Лукашенко: Беларусь не драматизирует ситуацию с ориентацией Молдовы на ЕС

Новости Беларуси. Президент Молдовы Николай Тимофти приехал в Беларусь с официальным визитом. Церемония встречи с главой нашей страны Александром Лукашенко прошла во Дворце Независимости по всем канонам дипломатического протокола: красная ковровая дорожка, приветствие делегаций, марш роты почётного караула. По традиции прозвучали гимны двух стран.

Перспективы двустороннего сотрудничества лидеры двух стран обсудили в формате «один на один». Молдова — четвертый по товарообороту партнёр нашей страны среди стран СНГ. По итогам 2014 года объем взаимной торговли превысил 400 миллионов долларов. И, кстати, с 2000-го года он вырос более чем в 5 раз. В основе белорусского экспорта: нефтепродукты, сельскохозяйственная техника, керамическая плитка. А вот для Молдовы Беларусь является одним из основных партнёров по закупкам винодельческой и плодоовощной продукции. Но потенциал двустороннего взаимодействия далеко не исчерпан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для нас в прошедшем году товарооборот составил $400 млн. Это очень высокий товарооборот — это четвертый в СНГ. Я никогда даже представить не мог, что мы можем подняться на такую высоту в товарообороте. Тем не менее мы можем констатировать тот факт, что у нас есть резервы и у нас есть куда расти. Я уверен, что мы можем добавить. Суть в том, что мы не драматизируем ситуацию с ориентацией Молдовы на Евросоюз, с тем документом, который вы подписали с Европейским союзом об ассоциации, мы это воспринимаем как данность. Мне кажется, что в любой ситуации надо искать варианты, чтобы использовать эту ситуацию для пользы двух стран. В Молдове, где у нас очень солидные положения, позиции, где нас воспринимают хорошо, мы можем создать совместные белорусские производства, вы можете создать у нас совместные производства Беларуси и Молдовы и выйти на крупные рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза. Это только прибавит в наших отношениях.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Кроме того, что увеличился объем нашего товарооборота, у нас есть увеличение и по другим показателям. И особенно после того, как Вы посетили Молдову. Это тоже имеет сильный импульс нашим двусторонним отношениям. Я убежден, что те корни, которые заложены между нашими странами, они дадут хорошие результаты. Поэтому я очень рад, что имею возможность быть снова у Вас и встретиться с Вами. Я думаю, что это будет новый импульс для нашего дальнейшего развития: и нашей республики, и Республики Беларусь. И то, что мы будем делать в дальнейшем — это будет на пользу наших народов.

В сентябре 2014 года глава белорусского государства был в Кишиневе с официальным визитом. Тогда стороны договорились расширять двустороннее сотрудничество. В первую очередь углублять производственную кооперацию для выхода на рынки третьих стран и ЕС, а также расширять созданные в Молдове сборочные предприятия. О будущем двусторонних отношений говорили и сегодня, 16 июля, на переговорах в расширенном составе. Сегодня Кишинев для Минска — торговое окно в Европу, а Беларусь для Молдовы — выход на рынок Евразийского экономического союза. И, как отметил Александр Лукашенко, важно использовать преимущества такой разнонаправленной интеграции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Белорусская сторона не политизирует факт подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Мы уважаем избранный вами курс развития и воспринимаем его как данность. Вместе с тем считаем, что нам необходимо четко представлять, каким будет наше сотрудничество в новых реалиях, поскольку и у Молдовы, и у Беларуси есть обязательства перед партнерами по интеграционным объединениям. Мы придерживаемся прагматичной позиции в данном вопросе. И при выверенном и взвешенном подходе нам можно не только минимизировать риски для двусторонней торговли, но и использовать преимущества от разнонаправленной интеграции, стать своеобразным мостом между двумя интеграционными структурами. Имеем в виду, прежде всего, кооперационные проекты. Сегодня в Молдове производятся белорусские троллейбусы и тракторы, прорабатывается проект сборочного производства автобусов МАЗ. Белорусские производители готовы к увеличению объемов выпуска продукции на действующих производствах и к реализации новых проектов.

Есть возможность для планомерного повышения процента локализации, с тем чтобы выйти с совместно произведенной продукцией на рынки соседних европейских стран. Такие проекты выгодны обеим сторонам. Рассчитываем на их поддержку руководством Молдовы. Одновременно есть заинтересованность в организации совместной переработке молдавской плодоовощной продукции в нашей стране. С учетом развитой промышленной транспортно-логистической инфраструктуры Беларусь может стать площадкой для переработки, хранения и продвижения молдавских товаров на рынок Евразийского экономического союза. В этом плане мы открыты для предложений молдавской стороны.