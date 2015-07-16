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  • Инициативные группы Андрея Коновца, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича, Ирины Першиной, Жанны Романовской подали документы в ЦИК Беларуси

Инициативные группы Андрея Коновца, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича, Ирины Першиной, Жанны Романовской подали документы в ЦИК Беларуси

16 июля 2015 15:40
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Новости Беларуси. В Центризбирком продолжают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Так, 16 июля в ЦИК бумаги представили инициативные группы граждан Андрея Коновца, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича, Ирины Першиной, Жанны Романовской.

Документы будут рассмотрены на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это законом отводится до пяти дней.

Роль инициативных групп – сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. До 21 августа необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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