Инициативные группы Андрея Коновца, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича, Ирины Першиной, Жанны Романовской подали документы в ЦИК Беларуси

Новости Беларуси. В Центризбирком продолжают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Так, 16 июля в ЦИК бумаги представили инициативные группы граждан Андрея Коновца, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича, Ирины Першиной, Жанны Романовской.

Документы будут рассмотрены на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это законом отводится до пяти дней.

Роль инициативных групп – сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. До 21 августа необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.