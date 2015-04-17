Александр Лукашенко требует решения проблемных вопросов в реализации совместных проектов с Китаем

Новости Беларуси. Тема белорусско-китайского сотрудничества выходит на качественно новый уровень. В мае в Беларусь прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. О возможных векторах расширения сотрудничества с одной из крупнейших экономик мира 17 апреля говорили на совещании у президента.

Если попытаться охарактеризовать динамику торговых отношений Беларуси и Китая одним словом, то она «быстрорастущая». Сегодня взаимный товарооборот стран достиг более 4 млрд долларов. А на повестке дня стоят масштабные совместные проекты. И сегодняшнее совещание у президента с 32-мя участниками: от премьера и главы администрации до руководителей банков — возможность определить главные направления в преддверии визита в Беларусь главы Китая Си Цзиньпина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня у нас такой всесторонний день, связанный с внешней политикой, с акцентированием на Китайскую Народную Республику — некий приоритет восточному вектору. И это не случайно, потому что отношения с Китаем — один из приоритетов в нашей многовекторной внешней политике. Наше сотрудничество динамично развивалось и приняло сегодня весьма динамичный характер, достигло уровня всестороннего стратегического партнерства.

Время доказало, что в европейском регионе для Китая Беларусь — наиболее стабильный, надежный и приемлемый партнер. Сегодня это подтверждается началом реализации масштабного проекта «Экономический пояс Шелкового пути», который инициировал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Сейчас реализуются более 20 инвестиционных проектов по таким направлениям, как энергетика, строительство, транспортная инфраструктура. А это миллиарды долларов, которые предоставил нам Китай в качестве кредитов.

К сожалению, в ходе работ выявились и проблемы, которые необходимо решать. Надо признать, что вопросы часто не столько в наших партнерах, сколько в нас. И в этом плане мы серьезно недорабатываем. И спрос за это будет очень серьезный.

Беларусь модернизирует экономику, в том числе на китайские деньги. В свое время республике была открыта кредитная линия на около 15 млрд долларов. Условия достаточно выгодные. Это так называемые дешевые, длинные финансы — с большой отсрочкой платежей. Однако это не «живые» деньги, а китайское оборудование и материалы. Иногда даже рабочая сила. Вот и получается, что импорт из Китая в Беларусь гораздо выше, чем белорусский экспорт в Поднебесную.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Есть направления, которые мы просто обязаны развивать. Мы можем масштабировать наше тракторо-, сельхозстроение. Пока мы остаемся интересными в плане технологического задела по многосильной технике. Мы должны осваивать рынок сельхозпродукции, которую можно поставлять в Китай, но здесь уже надо будет иметь в виду, что предстоит проделать очень большую работу по маркетингу и продвижению.

Беларусь готова активно сотрудничать с Китаем. «Шелковый путь» — это глобальный экономический проект КНР, пояс, охватывающий несколько десятков стран с населением в 3 млрд человек и соединяющий Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу.

Не секрет, что по большому счету сегодня в мире два экономических лидера: США и их главный конкурент — Китай. Попытка создать американо-китайский тандем «Джи-2» — так называемую большую двойку — успехом не увенчалась. Ответом Америки стала стратегия удержания рынков. Китайский ответ «шелковые» концепции, нацеленные на разные части Евразии. Цель их — пробиться на европейский рынок самостоятельно, где экономическое присутствие США доминирует. Много лет Китай являлся лучшим местом в мире для инвесторов. Почти любая международная корпорация имеет здесь производство и сборочные цеха. Однако заниматься только производством Китай не намерен. Поднебесная ищет партнеров. И Китай на сегодняшний день один из самых крупных инвесторов мира.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, сопредседатель белорусской части Белорусско-Китайского межправительственного комитета:

Китайская Народная Республика в нашей экономике занимает такое же фундаментальное значение, как в экономике мира. Первое — это самый мощный инвестор в мире. 10% мировых инвестиций принадлежит Китаю. Второе — это самый емкий рынок в мире. Импорт Китая составляет $1,9 трлн. Третье — стратегия КНР полностью соответствует национальным интересам Беларуси. В своей стратегии, в том числе и внешней экспансии, Китай является социально-ориентированным инвестором, относится с ответственностью к своим партнерам. И это является теми основными элементами, которые соответствуют нашим национальным стратегиям. В этой связи президент поставил простую, понятную, четко сформулированную задачу — Правительству не упустить этот шанс.

Самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР — «Великий камень». Это Белорусско-китайский индустриальный парк в Смолевичском районе. Свободная экономическая зона в 80 га с максимально комфортными условиями для бизнеса. Фактически — город. Недалеко от аэропорта, железной дороги, автотрасс. В мире существует 12 китайских индустриальных парков.

Для Китая «Великий камень» — своего рода ворота в Европу. Для Беларуси — новые технологии, товары с высокой добавочной стоимостью.

Эксперты полагают, если выйти на полную мощность, «Великий камень» создаст потенциал для прироста ВВП Беларуси. Пока что ориентировочно на четверть. Плюс это несколько сотен тысяч новых рабочих мест.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

С двумя резидентами (это две серьезные корпорации КНР) у же подписаны инвестиционные договоры, они уже стали резидентами, зарегистрированными в Парке. Планируется и в настоящее время ведется работа еще с четырьмя компаниями, которые также предполагаются во время мероприятий с участием двух глав президентов зарегистрировать их в качестве резидентов. И около 10 компаний, с которыми мы сегодня работаем в части привлечения их в Парк. Это касается только китайских компаний. Кроме того, мы ведем работу и с отечественными компаниями по размещению их в парке.

Один из акцентов предстоит сделать на региональном сотрудничестве.

Во время бизнес-форума, который состоится одновременно с визитом в Беларусь Си Цзиньпина, ожидается, что все области республики наладят побратимые связи с регионами Поднебесной.

Они-то и станут своеобразным локомотивом торгово-экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Честно скажу: пока не удается добиться полноценного взаимодействия даже с отдельными провинциями, хотя это прямая задача губернаторов. Больше скажу: если мы не выйдем на прямое сотрудничество региона с регионом, мы не добьемся тех целей, которые ставим в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина состоится межрегиональный форум, будут присутствовать представители восьми китайских провинций, которые вносят более 50% вклада в ВВП Китая. И задача губернаторов — выйти на прямые контакты и контракты с этими регионами.

В2014 году инвестиции КНР за рубеж выросли до рекордных 103 млрд. долларов. В 2015 только за первый квартал они увеличились еще на 30%.

Какое место в этой динамике займет Беларусь, будет решаться и во время предстоящего в мае визита в Беларусь Си Цзиньпина. Ожидается, что здесь он пробудет 3 дня. Что явно свидетельствует о необходимости уладить много вопросов, которые на десятилетия будут определять торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.