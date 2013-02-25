Александр Лукашенко требует от Федерации профсоюзов обеспечить надежную защиту прав трудящихся частных предприятий

Новости Беларуси. Президент требует от Федерации профсоюзов обеспечить надежную защиту прав трудящихся частных предприятий. 25 февраля президент на встрече с председателем организации Леонидом Козиком обсудили развитие профсоюзного движения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поинтересовался не теряют ли профсоюзы свои позиции в трудовых коллективах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Каковы у нас дела и позиции профсоюзов частных предприятий. Потому что там наши люди, они нуждаются в защите. И мы договаривались, что вы возьмете под опеку трудовые коллективы частников, и если там нарушаются права человека, работника, вы обязательно будете вмешиваться. И ряд других вопросов, которые Вы хотели бы обсудить сегодня.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерация профсоюзов Беларуси по-прежнему едина, по-прежнему сохраняет свою численность (это 4 млн 126 тысяч человек). И ежегодно прирастает. Хотя бы на несколько, на 2-5 тысяч. Прирост говорит о том, что это идет молодежь. Мы не упускаем ситуацию, когда молодые люди приходят на предприятие, работают, и мы их вовлекаем в профессиональные союзы.

Президент поручил продолжить работу по созданию на предприятиях нормальных условий труда и быта. Александр Лукашенко также напомнил о взятых профсоюзами обязательствах по размещению на своих объектах участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Кроме того, на встрече обсуждалась работа оздоровительной системы Федерации.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В санаторий Федерации профсоюзов для членов профсоюзов путевка будет стоить на 25% меньше с 1 января этого года. То есть мы на четверть удешевляем. И объявили, что путевку можно заказать сегодня, заранее, чтобы в летнее время не было ажиотажа, поэтому наши граждане имеют такую полную возможность.

Я доложил о ходе выполнения поручения по подготовке наших объектов к приему гостей и спортсменов на чемпионате мира по хоккею 2014 года. Президент страны одобрил нашу работу. Он видит, что идет завершение. Просто мы подчищаем какие-то недоделки. И тоже выразил уверенность, что эта работа будет выполнена.