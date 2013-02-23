Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 20-летием создания партии

Новости России. В Москве проходит 15 съезд КПРФ. На нём присутствуют около тысячи человек, включая представителей делегаций из 95 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед собравшимися выступил председатель партии Геннадий Зюганов. Его речь была посвящена не только политическим перспективам. Он также подвёл итоги деятельности за 20 лет существования партии. КПРФ была образована в феврале 1993 года.

С 20-летием создания партии председателя Геннадия Зюганова и его соратников поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.