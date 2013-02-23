23 февраля актёр Жерар Депардье получил постоянную прописку в Саранске

Новости России. Знаменитый актер Жерар Депардье сегодня 23 февраля, получил постоянную регистрацию в Саранске. Теперь актёр прописан у родственников своего друга – руководителя Госфильмофонда России Николая Бородачёва.



Ранее глава республики Владимир Волков в шутку предложил Депардье стать министром культуры Мордовии. Это место вакантно почти год. В одном интервью Депардье пообещал, что будет заниматься продвижением Мордовии по всему миру.

Жерар Депардье, актёр:

Я буду посланником Мордовии, рассказывать о ней по всему миру. И начну уже сегодня вечером, когда позвоню своему другу Йозефу Блаттеру... Всё, что мне нужно для счастья – это дом с прудиком в мордовской деревне, куда я буду постоянно приезжать, отдыхать и ловить рыбу.

Напомним, французский актёр Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Поводом для вынужденной смены подданства стали чрезвычайно высокие налоги, которым французские власти планировали обложить богатых сограждан, в том числе и Депардье.