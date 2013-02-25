Прямой эфир

Рауль Кастро переизбран главой Кубы

25 февраля 2013 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кубы. Рауль Кастро переизбран главой Кубы. При этом он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Кастро уйдет в отставку.

Бессменный лидер Кубы призвал «передать эстафету революции новым поколениям» и установить лимит в два срока для всех, кто избирается на руководящие госпосты.

Тем временем, впервые за 20 лет сменился председатель Национальной ассамблеи народной власти. Новым главой однопалатного парламента стал Эстебан Ласо. На своем новом посту он сменил 75-летнего Рикардо Аларкона, который возглавлял законодательный орган Кубы с 1993 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 20-летием создания партии
23 февраля 2013 16:45

Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 20-летием создания партии

23 февраля актёр Жерар Депардье получил постоянную прописку в Саранске
23 февраля 2013 15:22

23 февраля актёр Жерар Депардье получил постоянную прописку в Саранске

Александр Лукашенко встретился с Дарьей Домрачевой
23 февраля 2013 15:11

Александр Лукашенко встретился с Дарьей Домрачевой