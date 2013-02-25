Новости Кубы. Рауль Кастро переизбран главой Кубы. При этом он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Кастро уйдет в отставку.

Бессменный лидер Кубы призвал «передать эстафету революции новым поколениям» и установить лимит в два срока для всех, кто избирается на руководящие госпосты.

Тем временем, впервые за 20 лет сменился председатель Национальной ассамблеи народной власти. Новым главой однопалатного парламента стал Эстебан Ласо. На своем новом посту он сменил 75-летнего Рикардо Аларкона, который возглавлял законодательный орган Кубы с 1993 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.