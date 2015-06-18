Александр Лукашенко требует эффективных решений в деревообработке

Новости Беларуси. Итак, снова деревообработка. Речь об одной из самых убыточных отраслей последних лет в нашей стране шла сегодня, 18 июня, на совещании у президента. Конечно, предприятиям сейчас приходится работать на фоне падения рыков, но это не повод списывать неудачи на внешние факторы. Временные трудности затянулись. Таков недвусмысленный сигнал от Александра Лукашенко. О шагах, которые стоит предпринять, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

В Беларуси работает девять крупных деревообрабатывающих предприятий. В их развитие вложено больше миллиарда евро. Но отплатить государству той же монетой до сих пор не получается ни у одного из них.

За эту отрасль взялись неслучайно. Лесов в Беларуси предостаточно, а это местное сырье, на которое не надо тратить валюту. Более того, можно ее зарабатывать, продавая готовый товар за границу. Казалось бы, есть все условия. Нет одного – результата. В его поисках не раз собирались совещания на высшем уровне, менялось руководство предприятий. История с «Борисовдревом», наверное, самая резонансная. Сегодня модернизация здесь подошла к финишу. Обновили и оборудование, и технологии.

Юлия Терентьева, заместитель начальника цеха МДФ ОАО «Борисовдрев»:

Все наше оборудование оснащено автоматическим режимом, поэтому с ним очень легко работать.

Дело за продажами. Спрос есть практически на все. Сложности возникли только в последнее время с таким, казалось бы, «народным» товаром, как спички.

Игорь Шинкевич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Борисовдрев»:

Из-за того, что доллар шатнуло и российский рубль упал, продукция стала неконкурентоспособной на российском рынке, поэтому цена в России значительно занижена. Но, в общем, пользуется продукция спросом.

Из девяти предприятий без убытка сейчас работает только одно – «Ивацевичдрев». Все остальные до сих пор не могут похвастаться прибылью. Понятие «временные трудности» стало уж слишком растяжимым, – отметил президент.

Представители правительства, Комитета госконтроля, банков и предприятий деревообработки снова собрались за одним столом переговоров. Время дать оценку сложившейся ситуации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый раз обсуждаем проблемы деревообрабатывающих предприятий, были также вынуждены принимать непопулярные решения по отдельным предприятиям. Но, как мне докладывают, ситуация там не радужная. Так называемые временные трудности затягиваются на довольно длительный период. Этому можно найти массу объяснений, что больше делают руководители вместо того, чтобы принимать конкретные меры.

Понятно, что рынки упали, конкуренты работают быстрее нас, ресурсы в России дешевле и прочее. Но это просто разговоры и отговорки, которые сегодня не принимаются. Те, кто мыслит подобными категориями, просто не чувствуют ситуацию вокруг. В Европе ресурсы еще дороже, а цены и качество, тем не менее, более приемлемы. Поэтому давайте не будем заниматься поиском внешних причин, а проанализируем реальную ситуацию и пути решения проблем. Даже если это так, как вы говорите, это тоже не имеет ничего общего с теми задачами, которые надо решать. Мы живем в тех условиях, в которых живем. И вы находитесь в соответствующих должностях для того, чтобы решать проблемы, которые есть в тех условиях, в которых мы живем.

В этом году правительство настаивало на принятии указа о реструктуризации долгов ряда предприятий — мы подписали указ. Через месяц появился новый проект указа. При этом до сих пор не понятно, когда закончатся эти проблемы, как будут развиваться предприятия и смогут ли предложения правительства оздоровить деревообрабатывающую отрасль.

Правительство предлагает поэтапный механизм по оздоровлению деревообработки. Поддержка требуется многим. По словам премьер-министра, цены на продукцию на соседних рынках резко упали – отсюда и проблемы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

На предприятиях созданы условия по выпуску продукции без остановки действующих производств и ранее введенных очередей. Вместе с тем финансовая ситуация на базовых предприятиях деревообработки сложная. Движению вперед на модернизированных мощностях мешает значительная закредитованность и, не побоюсь сказать, обвальная ситуация с ценами на внешних рынках. Как следствие — низкие цены и на внутреннем рынке.

Правительством предложен поэтапный, ступенчатый механизм по оздоровлению деревообрабатывающих предприятий.

Для того чтобы предприятия могли встать на ноги, правительство в начале года предложило помочь им рассчитаться с кредиторами. Был подписан указ. Но и новые обязательства по платежам сегодня не позволяют стабильно работать. С другой стороны, нельзя допустить и того, чтобы перспективная отрасль зашилась в долгах.

Александр Лукашенко:

Никому не нужны пустые обещания. Нельзя допустить самообмана и перекладывания решений на будущие, какие-то лучшие времена. Поэтому, думаю, премьер-министр очень четко и однозначно ответит на вопрос: зачем нужно было это совещание в ряду тех мероприятий, которые на уровне Президента проводились до сих пор? И для кого предлагается новая схема, обозначенная в проекте указа, — для самих предприятий или же для банков? Не получится ли так, что спрячем плохие долги в бюджете, а проблемы останутся нерешенными? И зачем мы вовлекаем Банк развития, когда каждый из кредитующих банков в состоянии на местах в индивидуальном порядке решать возникающие вопросы, как это и должно и быть. В модернизацию вложено более миллиарда евро. Что дальше? Будем заканчивать модернизацию и просто ждать, когда рынки сами поднимутся или принимать действенные меры по развитию отрасли?

Кредит от банка развития — только в случае гарантированного результата в самые короткие сроки. Это условие не раз озвучивал президент. Поэтому нужны четкие проекты. В этом предприятиям должны помочь концерн «Беллесбумпром» и «Белорусская лесная компания».

Николай Снопков, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь:

Администрация президента в рамках совещания внесла три основных блока. Первый касается «Беллесбумпрома». Мы полагаем, что он должен перестать быть такой административной единицей, а должен стать центром технологий. Второе предложение касается «Белорусской лесной компании». Она должна перестать быть прослойкой между производителем и контрактополучателем. Она должна сама искать контракты. Третий блок вопросов – агрессивное привлечение инвесторов.

Белорусская деревообработка — важный игрок на рынке СНГ. Вслед за технической модернизацией надо думать над глобальной стратегией торговли. Требуется грамотный управленческий персонал.

Андрей Кобяков:

Те руководители, которые в последнее время подобраны, работают, в подавляющем большинстве соответствуют. Но, как говорится, один в поле не воин. Поэтому нужно проводить системную работу по совершенствованию управления. Наверное, нужно уже искать и новые подходы, поскольку мы с этим объемом продукции становимся региональным глобальным игроком.

Превратить огромный лесной ресурс в совсем не деревянный рубль вполне реально. Похожую схему глубокой модернизации реализуют многие европейские страны. К примеру, Эстония прошла двадцатилетний путь от экспорта круглого леса до собственного производства мебели. Теперь за счет этого ежегодно пополняет бюджет на 30 миллионов евро. Эксперты называют это спецификой больших масштабов: чем больше рассчитываешь получить, тем больше усилий требуется на отладку всего механизма.