Владимир Макей: У Гвинеи есть стремление развивать отношения с Беларусью

Новости Беларуси. У Гвинеи есть стремление развивать отношения с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Внешнеполитические ведомства двух стран 18 июня подписали соглашения о регулярных дипломатических консультациях между Министерствами иностранных дел Беларуси и Гвинеи. Это первый документ, который станет основой формирования договорно-правовой базы между государствами.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Некоторые доморощенные эксперты от политики и экономики будут ерничать: мол, нашли с кем сотрудничать. Гвинея — одна из самых беднейших стран в Африке и нет никаких реальных перспектив.

Австралия, Китай, Франция, США, ОАЭ, ЮАР очень активно сотрудничают с этой страной. Рост ВВП составляет регулярно 5% в год. Страна обладает богатейшими запасами полезных ископаемых.

В Гвинее большие залежи бокситов, золота, алмазов, урана и различных руд. Также в стране более 6 миллионов гектаров сельскохозяйственных площадей, из которых обрабатывается только 10 процентов. Беларусь планирует сотрудничать с этим западноафриканским государством по ряду направлений: сельское хозяйство, деревообработка и горнодобывающая отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.