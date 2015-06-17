Беларусь – Казахстан: нижние палаты парламентов подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Казахстана. Парламенты Беларуси и Казахстана нацелены на развитие отношений между странами. Сегодня, 17 июня, в Астане подписано соглашение о сотрудничестве между нижними палатами парламентов двух государств.

Оно позволит наладить более тесное сотрудничество в области политики, торгово-экономической сфере, совершенствовании договорно-правовой базы и регионального сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет никаких проблем ни в политике, ни в дипломатии, ни в наших межпарламентских отношениях. Они всегда основывались на взаимном доверии, уважении и взаимной выгоде. Исключительная роль в том, что у нас выстроены такие отношения, принадлежит президентам Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Кабибулла Джакупов, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан:

Межпарламентское соглашение мы только что подписали. Оно еще откроет еще больше путей для двусторонних межпарламентских взаимоотношений – двусторонних, многосторонних. Соответственно, оно будет работать во благо двух наших стран.