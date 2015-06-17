«Стремительный орел – 2015»: Беларусь и Китай проводят совместные военные учения под Брестом

Новости Беларуси. «Стремительный орел – 2015». Беларусь и Китай начали совместные военные учения. На полигоне под Брестом спецподразделения двух стран отрабатывают подготовку и ведение антитеррористических операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы открыли третью по счету совместную белорусско-китайскую тренировку. У нас будет отрабатываться вопрос ночной стрельбы совместного подразделения, совместное ночное десантирование и дальнейший переход к ведению боевых действий в ходе уже перехода в рассвет, когда мы начинаем выполнять задачи по уничтожению бандформирований.

Аналогичные тренировки вооруженные силы двух стран проводили в 2011 и 2012 годах. Нынешние учения – продолжение стратегического партнерства Беларуси и Китая.