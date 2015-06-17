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«Стремительный орел – 2015»: Беларусь и Китай проводят совместные военные учения под Брестом

17 июня 2015 07:52
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Новости Беларуси. «Стремительный орел – 2015». Беларусь и Китай начали совместные военные учения. На полигоне под Брестом спецподразделения двух стран отрабатывают подготовку и ведение антитеррористических операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы открыли третью по счету совместную белорусско-китайскую тренировку. У нас будет отрабатываться вопрос ночной стрельбы совместного подразделения, совместное ночное десантирование и дальнейший переход к ведению боевых действий в ходе уже перехода в рассвет, когда мы начинаем выполнять задачи по уничтожению бандформирований. 

Аналогичные тренировки вооруженные силы двух стран проводили в 2011 и 2012 годах. Нынешние учения – продолжение стратегического партнерства Беларуси и Китая.

# Военные учения # Вадим Денисенко

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