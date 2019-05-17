Прямой эфир

Вопрос о назначении генсекретаря ОДКБ обсудят 17 мая на заседании Постоянного совета

17 мая 2019 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главы МИД рекомендуют руководителям государств должностное лицо на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос о назначении генсекретаря ОДКБ обсудят 17 мая на заседании Постоянного совета-1

17 мая состоится внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят этот вопрос и внесут предложения для итогового решения на встрече СМИД ОДКБ 22 мая в Бишкеке.

Вопрос о назначении генсекретаря ОДКБ обсудят 17 мая на заседании Постоянного совета-4

К Беларуси очередь занимать этот пост переходит лишь 1 января 2020 года, однако Армения досрочно отозвала своего представителя. От нашей страны предложен госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Его кандидатуру уже одобрили Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия.

# ОДКБ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью
16 мая 2019 19:43

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов
16 мая 2019 19:14

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»
16 мая 2019 14:25

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»