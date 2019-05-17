Вопрос о назначении генсекретаря ОДКБ обсудят 17 мая на заседании Постоянного совета

Новости Беларуси. Главы МИД рекомендуют руководителям государств должностное лицо на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая состоится внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят этот вопрос и внесут предложения для итогового решения на встрече СМИД ОДКБ 22 мая в Бишкеке.