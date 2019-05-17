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Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»

17 мая 2019 10:47
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Новости Беларуси. Парламентская избирательная кампания в Беларуси начнется уже в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Организацию и проведение выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания обсудили 17 мая на совещании у Президента.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»-1

Новый состав депутатского корпуса белорусы изберут в ноябре. Правила для претендентов на места в парламенте хорошо известны. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Избирательный кодекс в преддверие выборов не менялся. Все должно быть сделано в строгом соответствии с законодательством.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»-4

Основная организационная нагрузка ляжет на плечи представителей местной власти. Во многом от их работы будет зависеть, как оценят выборы в Беларуси и за рубежом. Решать все возникающие вопросы нужно на этапе подготовки, чтобы в период активной кампании обеспечить спокойную обстановку. В первую очередь в регионах займутся формированием избирательных комиссий.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности.

Избирательный кодекс в преддверии выборов не менялся, существующие правила всем хорошо известны. Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть: выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, тем не менее помнить надо главное – выборы это белорусские.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»-10

Залог успеха – слаженная командная работа с высокой личной ответственностью каждого из вас и тех, кто будет работать в комиссиях снизу доверху, за порученное дело. Несмотря на то, что основная организационная нагрузка при подготовке мероприятия ляжет на Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов, вы должны обеспечить взаимодействие всех участников избирательного процесса.

Дирижерами в этом многогранном и многоголосном оркестре будут местные органы власти.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»-13

Александр Лукашенко отметил, что претендовать на места в новом составе парламента смогут только те кандидаты, которым удалось наладить эффективную обратную связь с избирателями. Еще один критерий – исполнение своих предвыборных обещаний.

# Выборы-2019 # Александр Лукашенко # Фотофакт

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