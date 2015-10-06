Александр Лукашенко: То время, когда против нас обрушили санкции, отчего сейчас лихорадит Россию, мы выдержали

Новости Беларуси. «Силуэт» МКАД-2 стал вырисовываться на карте Минской области. 6 октября открылся ее первый участок. А это 27 километров нового полотна. Глава государства лично ознакомился с результатом проделанной работы. Президент пообщался с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций и жителями Минского района. Разумеется, ответил на все интересующие их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день открытия участка второй кольцевой – и уже так многолюдно. Работники дорожно-строительных организаций, жители Минского района. Одним словом, все те, кто не понаслышке знает о ходе строительства и преимуществах второй кольцевой.

На вопросы представителей трудовых коллективов 6 октября ответил глава государства. Говорили и о повестке международной. Тем более совсем недавно в Нью-Йорке прошла 70-ая сессия Генассамблеи ООН. Рекордная по количеству и составу участников. С мировой трибуны выступили более 140 лидеров государств. В их числе и Беларусь. Чем не подтверждение: в отношениях нашей страны и Запада наметились позитивные тенденции? Вопрос от работника дорожно-строительного треста.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не я, а вы молодцы. То время, когда против нас обрушили санкции, отчего сейчас лихорадит Россию, мы выдержали этот период. Но мы не стали вилять, как нас некоторые упрекают, мы не стали уходить от нашего традиционного курса, которого мы придерживались, чтобы быть суверенным, независимым государством. Пусть мы, по мировым меркам, не гигантское государство, которое сегодня пытается определить судьбу всего мира и осуществлять миропорядок. Но мы государство, мы имеем право голоса, мы основатели Организации Объединенных Наций. У нас живет гордый народ. И дело не в гордости. Мы положили только в последней войне треть своего населения для того, чтобы «коричневая» чума не одолела весь мир. То есть мы заслуживаем уважения. Мы заняли определенную позицию. Мы выстояли, вы выстояли.

Выступая в Организации Объединенных Наций, президент США на примере Кубы признал, что, да, мы тоже на ошибках учимся, мы увидели, что санкции против Кубы ничего не дают, и мы пошли на их отмену, читай, с Беларусью то же самое. Они увидели, что мы выстояли, вы выстояли или мы вместе выстояли с вами, почему и лозунг постоянно – «Вместе!» Мы выдержали и как-то развивались. Мы создали в центре Европы пусть не супербогатую, но достойную страну.

Сейчас меня критикуют или с сожалением говорят, что Лукашенко помог кризис на Украине и так далее. Он мне не помог. Это для меня боль, как и для многих украинцев, и для тех людей, у которых там живут родственники. Но украинский кризис показал, насколько хрупок мир. И я очень часто встречался с лидерами государств, я им прямо говорю: «Мы хорошие ученики. Мы 20 лет всего живем как суверенное независимое государство. Мы готовы учиться. Но если вы нас будете в спину все время понукать, толкать и штурхаць, ничего не получится».