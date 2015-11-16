Александр Лукашенко свой первый после президентских выборов визит намерен совершить в Россию по приглашению Владимира Путина

Новости Беларуси. Глава белорусского государства свой первый после президентских выборов визит намерен совершить в Россию. Он состоится по приглашению Владимира Путина. Вопросы подготовки к этой встрече сегодня, 16 ноября, Александр Лукашенко обсудил с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым. Подчеркнем, что визитами лидеры Союзного государства обмениваются постоянно. Россия — основной торговый партнер Беларуси и одновременно крупнейший экспортный рынок для отечественных товаров. Как отметил Президент, сегодня наша страна готова к серьезному разговору на тему белорусско-российских отношений.

Давние партнеры и просто страны-соседи. Двустороннему сотрудничеству Беларуси и России уже не одно десятилетие. Диалог ведется в самых разных сферах: политической, торгово-экономической, военной. Те самые точки соприкосновения ищут и в рамках официальных визитов. А ведь встречаются лидеры государств традиционно. Как раз в Россию Александр Лукашенко намерен совершить и свой первый после прошедших выборов визит. Об этом сегодня говорили Президент и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Давайте мы так откровенно обсудим наши и проблемные вопросы, если они есть, и обозначим перспективу. Я думаю, до встречи с Президентом России мы сможем подкорректировать некоторые направления нашей деятельности. Да и сопоставить до этой встречи, чтобы снять некоторые настороженности даже, я не вижу тут особых проблем. Я также благодарю Вас за то, что пригласили посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Это правильно будет, что после президентских выборов в Беларуси как обычно я посещаю не чужую мне Российскую Федерацию, как бы кому-то не нравилось. И думаю, что это будет правильно. Это ответ на многие вопросы. Поэтому я готов к серьезному разговору на тему белорусско-российских отношений.

Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в октябре. Месяц назад день большой политики принимал Казахстан, а точнее, курортный поселок Бурабай. Именно здесь прошел Совет глав государств СНГ и ЕАЭС. Тогда лидеры двух государств в очередной раз подчеркнули: эффективное развитие отношений между странами нужно продолжать. Возможность для обсуждения вопросов и перспектив еще, конечно же, будет. Площадкой для диалога на этот раз станет Россия. Причем уже в ближайшее время.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы благодарны, что это будет первый визит после выборов Президента именно в Российскую Федерацию. Я думаю, что если есть у нас какие-то, а они всегда есть, какие-то шероховатости во взаимоотношениях двух стран, даже самых близких, я думаю, что во время этой встречи они будут урегулированы.

Россия — основной торговый партнер Беларуси и одновременно крупнейший экспортный рынок для наших товаров. В свое время Александр Лукашенко лично налаживал контакты со всеми регионами России. В подтверждение — не меньше двух сотен договоров и соглашений. Сегодня внешнеторговый оборот между странами более 36 миллиардов долларов. Экспортируем продовольственные товары, сельхозсырье, машины и оборудование. А вот в основе импорта — минеральные продукты и недрагоценные металлы. Много говорится и о сотрудничестве стран в рамках интеграционных объединений. Сегодняшняя рабочая встреча не исключение.

Александр Суриков:

Обсуждались вопросы развития и укрепления позиций Союзного государства, в первую очередь. Это наш мощный двусторонний проект. Обсуждались темы взаимоотношений экономических с Российской Федерацией и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках Союзного государства. Как задать нам пример евразийскому сообществу на Союзном государстве.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ, возможные проблемы и перспективы двусторонних отношений. Предполагается, что именно эти темы станут центральными в ходе предстоящего визита. Обсудят их в двустороннем формате. По линии Беларусь-Россия запланирован целый ряд мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.