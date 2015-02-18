Украинские журналисты посетили с пресс-туром Гомельскую область

Новости Беларуси. Мир, стабильность и тишина. Украинские журналисты делились 18 февраля своими впечатлениями от Гомельской области. Год кризиса в Украине изменил не только страну, но заставил самих украинцев пересмотреть свои взгляды на жизнь. Как оценили белорусские реалии коллеги из соседней страны узнал, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

До границы всего 40 километров, а Гомель словно из другого мира. Сравнивать Украину и Беларусь сегодня тяжело и возможно неуместно: как сравнить благоустройство и бомбардировки, рост показателей в животноводстве и уничтоженные войной сёла? А поэтому задача украинских журналистов скорее не сравнивать, а найти ответы на вопросы, которые сегодня нужно решить в Украине.

Ярослав Климович, глава Львовской областной организации «Национальный союз журналистов Украины»:

Ответственность людей. Этот вопрос, который я поставил - о коррупции, о борьбе с коррупцией. Мы понимаем и имеем много информации, как в Беларуси решаются все эти вопросы, как действуют здесь законы. Действует закон - тогда и с коррупцией легче бороться.

Ярослав Иванович из Львова и Пётр Михайлович из Донецка сегодня плечом к плечу слушали рассказ об истории Гомеля, но, как признались, мысли всё равно были где-то под Дебальцево. Там, не смотря на мирные договорённости, продолжают гибнуть люди.

Пришедшую новость о готовности белорусского лидера Александра Лукашенко выступить миротворцем и в этой конкретной локальной точке журналисты восприняли ожидаемо.

Елена Галаджий, редактор отдела политики газета «Комсомольская правда в Украине»:

Я верю, что чудо будет. Не знаю, на что я рассчитывать, но верю, что дипломатия все-таки победит. Что касается Дебальцево, должно действительно произойти чудо. Я могу поклониться, расцеловать, обнять любого, кто поможет нам решить эту ситуацию.

Кстати, именно миротворческий потенциал Беларуси стал главным открытием для Украинцев. И именно этот факт заставил смотреть на нашу страну другими глазами.

Ярослав Климович, глава Львовской областной организации «Национальный союз журналистов Украины»:

Как он любит Беларусь, как он любит белорусский народ. И он хочет, чтобы этот мир, этот порядок, доброта, человеческое отношение, чтобы они доминировали в обществе. Поэтому у нас очень изменилась оценка вашего президента, отношение к вашему президенту. К Беларуси мы всегда ставились с большим уважением. Это наши друзья.

Александр Бриж, главный редактор газеты «Донбас»:

Александр Григорьевич проявил себя настоящим миротворцем. И украинцы за это его ещё больше полюбили. Он сделал такую обстановку, которая располагала к этим разговорам, он действительно умиротворял иногда и сглаживал какие-то споры. Его роль неоценима.

И восток и запад Украины, несмотря на разногласия по другим вопросам, во мнении на счёт Беларуси солидарны. И уже хотя бы этот факт объединяет. А это дорогого стоит.