Новости Беларуси. В поддержку минских соглашений Совет Безопасности ООН принял резолюцию по решению украинского кризиса. Проект этого документа был предложен Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной пункт соглашения - урегулирование украинского кризиса исключительно мирным путем. Особенно члены Совбеза подчеркнули, что силовики и ополченцы должны выполнять все договоренности, принятые на прошлой неделе в Минске.

Принятие этой резолюции наглядно демонстрирует желание европейских и мировых политиков, наконец получить ответ на украинский вопрос. Причем все как один считают, что он кроется именно в тотальном диалоге между не только сторонами конфликта, но и мировыми политиками.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал и Киев, и ополченцев сложить оружие и заняться реализацией минских договоренностей.

А по ту сторону атлантического океана снова заговорили о санкциях против России.

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