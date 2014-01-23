Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей губернаторов в Брестской, Гродненской и Могилевской областях

Новости Беларуси. Новые лица в местной вертикали. 23 января президент Беларуси дал согласие на назначение заместителей губернаторов сразу в трех регионах: Брестском, Гродненском и Могилевском. На встрече с управленцами глава государства отметил: сегодня страна переживает непростое время, и от того, как новые чиновники выстроят работу на местах, во многом будет зависеть и наше общее будущее. По итогам кадрового дня также согласовано назначение новых руководителей в некоторых районах Беларуси.

Биографию и опыт каждого потенциального руководителя президент изучает тщательно. К профессионализму нынешних назначенцев нет вопросов. У каждого за плечами – годы работы с людьми.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Период мы переживаем серьезный, особенный период. Я не хочу повторяться, об этом уже немало сказано, в том числе и мною. Не хочу преувеличивать те проблемы и сложности, которые существуют в экономике нашей страны и чем они обусловлены. Но весьма надеюсь, что в этом году мы будем жить значительно лучше и сумеем преодолеть те негативные тенденции, которые характерны для нашей экономики, да и не только для нее. Все, в конце концов, зависит от нас.

Сегодня кадрами укрепили три областных центра. Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей губернаторов. В Брестской области заместителем председателя облисполкома стал Андрей Клец. В Гродненской области новый зам – Елена Агей. Президент согласился на назначение Владимира Киселева первым заместителем могилевского губернатора.

Владимир Киселев, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Всегда ставится задача, чтобы улучшалось благосостояние жителей района. А с завтрашнего дня, наверное, области. Для этого надо работать, повышать производительность. Отсюда – увеличивать прибыль предприятий, отсюда будет расти благосостояние людей.

Беларусь – на пороге больших политических компаний. В марте пройдут выборы депутатов в местные Советы. Приближаются президентские и парламентские выборы. Это будет настоящий экзамен для власти.

Александр Лукашенко:

Люди нас будут оценивать. Ну, а все стрелы будут направлены знаете в кого. Но всякие беды и невзгоды расхлебывать, прежде всего, вам. Что тут греха таить. Вы на передовой, вы лицом к лицу с нашими людьми. Именно они будут делать оценку, давать оценку нашей работе, поэтому я убедительно прошу вас эту политическую составляющую не сбрасывать со счетов.

Я как-то уже задавал вопрос, может быть, риторический. Может быть, для более полноценной общественной жизни, общественно-политической жизни нашей стране не хватает некой ведущей партии. Все страны, особенно вокруг, советские республики такие партии имеют, мы – нет. Я, честно говоря, абсолютно был бы не против, если бы была какая-то политическая сила, которая помогала бы нам работать с кадрами. Это очень серьезный вопрос.

Все решают люди. Здесь у нас очень много проблем, и та система, которая создана через вертикаль власти, безальтернативна. Нет конкуренции – это плохо. Думаю, что в процессе этих электоральных событий, которые пройдут в ближайшее время, нам следует серьезнее посмотреть на этот вопрос и очень серьезно заняться этим вопросом. Но это не значит, что мы создадим некую искусственную партию по образу КПСС. Вот это будет уже совсем плохо.

Я этот разговор затеял для того, чтобы вы могли опереться все-таки на общественные организации. И такие общественные организации в стране есть, у нас, на которые вы можете опереться, власть может опереться в этих электоральных процессах. Они выдвигают и поддерживают своих кандидатов. Это хорошо.

Говорят, что выборы в местные Советы – это репетиция парламентских выборов, даже президентских. Ладно, пусть будет так. Давайте будем репетировать, но так, чтобы польза была для нашего народа. Не будем ничего делать искусственно. Вы все прекрасно понимаете, что надо сделать в строительстве, в ЖКХ, в сельском хозяйстве, в других вопросах, защите человека, прав его основных: на труд, на достойную зарплату, на жизнь, безопасность человека. Вот здесь давайте сделаем по максимуму. Люди нас всегда поддержат.

Чем живут люди, какие проблемы их волнуют, как никто знает каждый глава района. В местной вертикали – новые лица. По итогам кадрового дня Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей райисполкомов. В Лоеве будет работать Сергей Ткачук. В Слониме – Олег Таргонский. Председатель Бобруйского райисполкома теперь – Александр Осипов. Отныне один из самых молодых управленцев районного уровня – в Слуцке. Председателем райисполкома стал 33-летний Андрей Янчевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома:

Что касается государственной службы, считаю, что на ней может быть только человек с твердыми убеждениями и патриотизмом к своей стране. Поэтому только такие люди, независимо от каких-то других обстоятельств, могут быть на этой службе. А сегодня молодые люди бояться этой ответственности, не хотят, хотят жить с меньшей ответственностью, скажем так, для себя.

Олег Таргонский, председатель Слонимского райисполкома:

Независимо от форм собственности, мы отвечаем за экономику всех хозяйств. И в конечном итоге это наши люди.

Выборы проходят легко и спокойно, если стабильно работает экономика. Глава государства ориентирует местную власть на развитие предприятий. Действует производство – живет район. С первого дня предстоит назначенцам «взяться» именно за производственную сферу. От новых управленцев ждут как минимум решительности.

Александр Лукашенко:

Говорят, у нас руководители бояться принимать решения, вот, слишком чего-то заорганизовано. Вы знаете, тоже истина не мной придумана: за ошибку никогда никого нигде не наказывают. Нигде и никогда. Если ты себе в карман не положил и где-то ошибся, плохо, очень плохо, даже если будет какой-то ущерб финансовый, никто никого не наказал даже за это. Но если ты, вроде, и неплохо работаешь, но себе на карман где-то, тюрьма обеспечена. Поэтому простая логика. Действуйте решительно, надо рисковать – рискуйте, видите, что будет за этим риском плохо – не делайте, не видите – пробуйте все равно. Надо действовать. Время сегодня такое, что надо действовать.

Также 23 января Сергей Рачков, который возглавляет диппредставительство Беларуси в Египте, назначен по совместительству послом в Омане и Алжире. А Александр Островский, который сейчас руководит нашим посольством в Финляндии, назначен послом Беларуси в Дании также по совместительству. Президент дал согласие на назначение Петра Балтруковича заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.