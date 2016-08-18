Александр Лукашенко: Со стороны китайских регионов все больше проявляется практический интерес к тесному сотрудничеству

Новости Беларуси. Технологии, инвестиции и укрепление региональных связей. Такова формула успеха торговых отношений Беларуси и Китая. Перспективы развития стратегического партнерства между странами обсудили 18 августа Президент Александр Лукашенко и секретарь политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР Мэн Цзяньчжу.

Сегодня страны объединяют общие принципы внутренней и внешней политики. Особый импульс двусторонним отношениям придают и регулярные встречи глав государств. Очередная состоится уже в самое ближайшее время. В конце сентября Александр Лукашенко планирует посетить Китай с государственным визитом. Поэтому сегодняшняя проработка ключевых направлений дальнейшего двухстороннего сотрудничества имеет особое значение.

Предстоящий государственный визит в Пекин Александра Лукашенко ждут с особыми надеждами и в Беларуси, и в КНР. Каждая встреча лидеров – это и теплое дружеское общение, и новый импульс, новая высота для отношений двух стран. Потому подготовка к визиту – это и бизнес-контакты, и правительственные переговоры. Максимум конкретных предложений. Конкретные детали, конкретные проекты. И поиск пока не задействованного потенциала.

18 августа Минск принимал большую представительную делегацию из Китая. Во Дворце Независимости встреча главы государства и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря политико-юридической комиссии ЦК Мэна Цзяньчжу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша страна готовится сейчас принять саммит большой двадцатки. Беларусь и весь мир внимательно наблюдают за ростом международного авторитета Китайской Народной Республики. Уверен, Китай предложит на этом форуме свой взгляд на решение проблем в мировой экономике и политике. Я прошу вас, передайте, пожалуйста, уважаемый господин Мэн Цзяньчжу, моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину пожелания успехов в проведении Ханчжоуского саммита. Я, естественно, жду нашей встречи с ним, личной встречи, традиционного доверительного обмена мнениями в ходе моего государственного визита, планируемого на конец сентября.

Проведенный в мае прошлого года Белорусско-китайский бизнес-форум придал новый импульс налаживанию межрегиональных связей. Со стороны китайских регионов все больше проявляется практический интерес к тесному сотрудничеству. Недавний запуск белорусского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным, оно должно стать главным двигателем двустороннего взаимодействия. Я нисколько не сомневаюсь, что второе заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству будет результативным и позволит определить конкретные направления дальнейшего эффективного развития наших отношений. Я искренне благодарю вас, уважаемый господин Мэн Цзяньчжу, за пристальное внимание к вопросам укрепления белорусско-китайской дружбы и партнерства. Думаю, что на этом пути у нас все получится.

Состав делегации – высокопоставленные представители разных Министерств и ведомств. В отношениях Беларуси и Китая действительно уже, наверное, не осталось не затронутых сфер. И культура, и экономика, и наука. Сегодня ставку предлагают сделать на региональное сотрудничество. Именно оно может расширить торгово-экономический потенциал, – уверены обе стороны. А еще крайне важен обмен технологиями.

Любая встреча делегаций должна приносить ощутимый эффект. Но государственный визит – это уже традиционно прорыв в отношениях. Тем более на политическом уровне Беларуси и Китая давно установлен особо доверительный контакт.

Высокопоставленный гость передает слова китайского лидера: среди всех мировых глав государств с Александром Лукашенко у Си Цзньпина особенно искреннее и душевное общение.

Мэн Цзяньчжу, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК:

Благодаря большому содействию наших лидеров китайско-белорусские отношения и сотрудничество сейчас переживают наилучшие времена в истории своего развития. В политическом плане мы занимаем совпадающие позиции по большинству международных и региональных проблем. И у нас беспрецедентной высокий уровень взаимного политического доверия.

Чем интенсивнее общение, тем выше результат. Только по белорусско-китайскому индустриальному парку рабочая группа собиралась в 2016 году 8 раз. Кстати, в начале 2017 года должны быть готовы первые объекты недвижимости для сдачи в аренду потенциальным инвесторам. По последней информации, зарегистрировано 8 резидентов парка и подписано 30 соглашений о намерениях в него войти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Все заинтересованные компании, которые хотят прийти к нам в «Великий камень» или на территорию Беларуси, будут кредитоваться не кредитными ресурсами Республики Беларусь, а кредитными ресурсами Эксимбанка Китая на определенных условиях, которые будут рассматриваться под каждый проект отдельно, что позволит, безусловно, более быстрому вхождению их в акционерный капитал белорусских компаний или чисто гринфилд-проекты, которые могут выстраиваться на территории нашей страны китайскими инвесторами.

Совсем недавно из Китая вернулись члены комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. А сегодня в Минске состоялось заседание межправительственного комитета по сотрудничеству, на котором стороны подписали ряд документов.

Китайские инвестиции и белорусские мощности. Это совместное предприятие создано в 2007 году. Собирают микроволновые печи и бойлеры. В перспективы – кулеры и паровые увлажнители воздуха. Товары как под собственным брендом, так и под заказ мировых производителей. Начинали со сборочного производства. Теперь здесь замкнутый цикл. Цеха штамповки, сборки и покраски. Занято 150 человек. Но будут набирать еще людей. Производство микроволновых пещей расширяется. Основной рынок – Россия.

Ю Баофэн, генеральный директор белорусско-китайского предприятия:

Каждая новая встреча в верхах в какой-то мере отражается и на дальнейшем развитии нашего предприятия. За этот год мы увеличили объемы производства на 40%, до 540 тысяч микроволновых печей в год. Мы выходим на рынки Казахстана, Германии и Голландии.

Визит делегации и заседание межправительственного комитета станут одним из этапов подготовки к поездке Александра Лукашенко в Пекин. Отразятся новые договоренности наверняка и на партнерстве деловых кругов, открыв новые связи и новые горизонты.